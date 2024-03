“Soy la única de los tres candidatos que sabe generar empleos”: Xóchitl Gálvez en Hidalgo

La candidata presidencial por el PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, visitó Hidalgo, su estado natal, como parte de su campaña electoral para presentar las propuestas que conformarán su proyecto de gobierno en caso de ganar las elecciones presidenciales del 2 de junio que beneficiarán a millones de jóvenes y mexicanos en general.

Durante un encuentro con simpatizantes y militantes de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez aseguró que va a regresar los valores que se han perdido en la entidad que son: “vida, verdad, liberta y prosperidad”.

En este mitín que se realizó en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, la exsenadora del PAN y aspirante a llegar al Poder Ejecutivo se mostró muy emotiva ya que recordó cuando tuvo que salir de Hidalgo para trabajar por sus sueños.

“Yo me tuve que ir de Hidalgo a los 17 años, y lo primero que les quiero decir a las mujeres, es que nunca les digan que no se puede claro que se puede todo mundo. Me dijeron que no iba a lograr ser ingeniera, me dijeron que no iba a lograr ser empresaria y lo logré”, mencionó la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez.

Asimismo la abanderada presidencial por el PRI, PAN y PRD aseguró que trabajará para que los “jóvenes tengan esa posibilidad” así como “regresar la paz y la tranquilidad de los mexicanos”.

“Van a tener a la presidenta de la república más valiente, se acabaron los abrazos a los delincuentes. Les vamos a aplicar la ley. Ya basta de que las mujeres tengan miedo de salir a la calle, que los agricultores le tengan miedo al cobro de piso, que los comerciantes tengan que pagarle a la delincuencia para poder trabajar, que los transportistas los operadores de camiones y de tráilers se han asaltados en las carreteras les baje su mercancía y a veces les quiten la vida”, advirtió la aspirante Xóchitl Gálvez.