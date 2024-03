A 30 años, “México sigue con hambre y con sed de justicia”: Luis Donaldo Colosio Riojas

A 30 años del asesinato del Luis Donaldo Colosio Murrieta, su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, rindió homenaje a su memoria en el monumento erigido en su honor en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.

El candidato al Senado por Movimiento Ciudadano (MC) destacó que, tres décadas después, México aún alberga un profundo anhelo de justicia y equidad.

“México al día de hoy, sigue con hambre y con sed de justicia, eso no se acabado”, sentenció el político.

En dicho acto, Colosio Riojas recordó la visión de su padre, el entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que buscaba promover el desarrollo económico y social en todos los rincones del país, haciendo hincapié en la importancia de la justicia y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

Algo que no puede repetirse

Sobre el trágico suceso que marcó su vida y la de su familia, Colosio Riojas expresó su deseo de que, aún después de tantos años el país se enfoque en garantizar un futuro donde hechos como este no vuelvan a repetirse.

Asimismo, reconoció que lo que le sucedió a él es la realidad de muchas familias en México y que también enfrentan situaciones de injusticia y violencia.

“Yo lo he dicho muchas veces, lo que me pasó a mí no es tan distinto a lo que pasa a muchísimos niños y a muchísimos jóvenes aquí en el país”, destacó.

Finalmente, Luis Donaldo Colosio Riojas expresó: “No exijo justicia para mí ni para mi familia, sino para todos los que hoy sufren injusticias similares en México”, pues aseguró que la verdadera justicia se alcanzará cuando todos los mexicanos puedan vivir en un país donde la igualdad y el respeto por los derechos humanos sean una realidad tangible”.