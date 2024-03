“Ante un intento de golpe de Estado técnico, se van a soltar varios tigres”: AMLO

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se podría anular la elección presidencial del 2 de junio, ya que no “hay ningún motivo”; sin embargo, afirmó que “se soltarán varios tigres” si “los que apuestan al conservadurismo” cometen alguna “irracionalidad que los llevara a una situación extrema”, hecho que calificó de “golpe de Estado técnico”.

López Obrador fue cuestionado sobre si ve motivos para pedir la nulidad de la elección, como lo ha hecho en procesos electorales anteriores. Al respecto, el presidente respondió que la situación de México es distinta ahora, porque “el pueblo está más politizado”.

Después de hablar sobre lo importante que fue para él haber ganado la presidencia, y para su partido político (Morena) la mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión, López Obrador señaló como uno de los puntos clave de su sexenio que el presupuesto -aprobado por la Cámara de Diputados- se utilizó para “el desarrollo del país y sobre todo para el bienestar del pueblo. Por eso nos alcanzó, para que la mayoría de las familias mexicanas recibieran cuando menos una pequeña porción”

“Esto lo estoy planteando porque no me va a tocar a mí la aprobación del próximo presupuesto. Ya lo puedo decir, me da muchísimo gusto que durante el tiempo que estuvimos no tuvimos que entregar moches a legisladores, y les agradecemos, no condicionaron nada y no les entregamos recursos”, añadió el mandatario.

Al retomar la respuesta sobre la posible la nulidad de la elección, el mandatario respondió: “[Los opositores] están buscándole. [...] Hay cosas que uno no se puede callar, pero ya es distinto. Sin embargo, sí hay un sector, sobre todo los muy conservadores fanáticos, que están molestos y los intelectuales orgánicos, y medios de información, de manipulación, y algunos sectores también -como ha sido siempre en la historia de México- de clases medias, conservadoras. Pero así es la democracia, hay que garantizar la libertad a todos, no reprimir, garantizar el derecho a disentir, y tener paciencia”, añadió.

“No se podría anular una elección porque no hay ningún motivo, pero además, imagínense ustedes –y toco madera–... solo que la irracionalidad los llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre, o a varios tigres”.

Cuestionado sobre si los opositores van a intentar ese golpe de Estado técnico, López Obrador respondió: “No, porque el pueblo es mucha pieza. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ellos pueden estar tramando cosas –porque los corruptos a veces no piensan, traman–, sin embargo, nuestro pueblo está muy politizado”.