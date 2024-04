¿Libro maldito? AMLO denuncia intento de censura a “¡Gracias!”, su último texto

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó analizar una petición sobre retirar su libro “¡Gracias!”, publicado en este 2024 y que es -según el mandatario- primer lugar de ventas.

López Obrador calificó de “inquisición” a las autoridades electorales por la revisión a su libro, publicado en medio del proceso electoral 2024. Al ser cuestionado sobre más detalles de la solicitud, señaló: “[Fue] un magistrado que se apellida, creo que, Franco. Pero lo pidió alguien que no puedo mencionar aquí, porque ya no puedo hablar de ciertas personas”, dijo el mandatario.

Al presidente se le preguntó si dejará de dar clases de historia, como lo ha hecho en las últimas semanas al leer capítulos íntegros de su libro sobre personajes históricos de México. “Vamos a esperar a ver si la inquisición lo pone como libro prohibido, como era antes”, dijo.

López Obrador rechazó dar más detalles al respecto. “Leí que lo van a revisar. El Instituto Nacional Electoral

(INE) había desechado la petición, pero [los demandantes] acudieron al Tribunal y el Tribunal dice que el INE lo tiene que revisar, el miércoles próximo”, afirmó.

“¡Gracias!”, primer lugar en ventas

Entre risas, el mandatario ironizó sobre la solicitud. “Ni modo que le borre lo que está prohibido” y recordó que hubo una lista de libros prohibidos por la Santa Inquisición, pero aceptó que no tenía el conocimiento suficiente sobre el tema. “Quien sabe más de esto -de teología- es Beatriz, lo reconozco”.

Finalmente, el presidente López Obrador anunció que “¡Gracias!” es primer lugar de ventas en Méxicoo. “Les presumo para que se rían, para que no se enojen nuestros adversarios, que se rían. Los queremos mucho, no son enemigos, son adversarios. A veces, la verdad, me dan hasta ternura. Ternuritas”, comentó.