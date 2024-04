¡Bye, Juanpa! Hijo de Xóchitl Gálvez se retira de campaña presidencial

El hijo de la candidata presidencial por la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez, fue severamente criticado tras difundirse un video donde se le nota en estado de ebriedad y agrediendo al personal de seguridad, de lo que parece ser un antro ubicado en Polanco, por lo que Juan Pablo Sánchez renunció a su cargo como coordinador de los jóvenes simpatizantes de la abanderada por el PRI, PAN y PRD.

“Estoy aquí para darles la cara reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder en las redes de jóvenes”, declaró Juan Pablo, hijo de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial.

A través de un video, el hijo de la exsenadora del PAN salió a dar una respuesta ante el material que se viralizó y que lo puso en el ojo de criticas.

“Antes que nada quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar, que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro (...) Seguiré apoyando a mi mamá como un hijo y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para hacer una mejor persona”, declaró el ahora excoordinador en la campaña presidencial de Xóchitl.

🛑#ÚltimaHora: El hijo de Xóchitl Gálvez se separa de su cargo en la campaña de la candidata a la presidencia del PAN-PRI-PRD tras difusión de video. pic.twitter.com/kDrjefJPq9 — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) April 3, 2024

Durante una sesión en el Senado de la República, morenistas transmitieron el video que en pocos minutos se volvió viral y puso a Juan Pablo, coordinador de Campaña Juvenil de la candidata presidencial por el PRI, PAN y PRD, bajo diversas criticas.

“Esa es la derecha, la verdadera derecha que va a denostar a la gente por su físico, como lo hemos visto ampliamente en este Senado. La derecha que menosprecia con clasismo. Qué pasaría si fue el hijo del presidente, o el hijo de Claudia Sheinbaum”, señaló la senadora Antares Vázquez.

Pese a que el material no es reciente, internautas no tuvieron piedad al juzgar la actitud del hijo de la candidata presidencial, ya que en el video que tiene una duración aproximada de cinco minutos, se ve a Juan Pablo ofendiendo a los cadeneros del establecimiento nocturno.

“¿Qué pendejo? Llégale a la verga, pendejo. ¿Qué puto, te abro o qué carnal? ¿Qué puto?, se te hace así pendejo”, decía el hijo de Xóchitl Gálvez mientras se tambaleaba debido al estado de ebriedad en el que se encontraba.

Asimismo, en el video se observa que el persona del antro. ubicado en una de las zonas más prestigiadas de la CDMX, intentó calmarlo aunque Sánchez Gálvez no dejó de insultar y forcejear con los de seguridad.

“¿Se dejan vender por unos putos tacos? Pinches gatos, cabrón. No puede ser, por unos putos tacos se dejan vender, pinches gatos cabrón ¿Neta te da gracia venderte por unos putos tacos?, te da gracia. Pinche gato, cabrón”, mencionó el hijo de la exsenadora panista.