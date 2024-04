¿Cuáles son las ciudades que verán al 100% el eclipse total de Sol?

El próximo 8 de abril de 2024, los mexicanos amantes del cielo tendrán la oportunidad de presenciar uno de los espectáculos más impresionantes que ofrece la naturaleza: un eclipse total de sol. Este evento, que será visible en una franja que atraviesa América del Norte de oeste a este, promete ser un espectáculo inolvidable para aquellos que se encuentren en la zona de observación.

Este fenómeno, considerado uno de los eventos celestiales más esperados de la década, se caracteriza por la completa cobertura del Sol por parte de la Luna, resultando en la oscuridad total del día durante varios minutos.

Este eclipse se podrá observar en su totalidad (100%) en varias ciudades del país, empezando por Mazatlán, Sinaloa; Durango, Durango; Torreón y Monclova, en Coahuila. En estas cuatro ciudades, la penumbra tendrá una duración de entre tres y cuatro minutos.

También será visible con el 100% de oscuridad en Estados Unidos, en ciudades como Dallas, Texas; Indianápolis, Indiana; Cleveland, Ohio y en Montreal, Canadá.

¿Cuánto tiempo en total durará el eclipse?

Sin embargo, es importante recordar que observar un eclipse solar directamente sin protección adecuada puede dañar permanentemente la vista. Se recomienda utilizar lentes de eclipse certificados o dispositivos de proyección seguros para proteger los ojos mientras se disfruta de este fenómeno.

De acuerdo con los cálculos astronómicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el puerto de Mazatlán el eclipse iniciará a las 9:51:23 am. La fase total del eclipse empezará a las 11:07:25 am y terminará a las 11:11:45 am. El eclipse terminará a las 12:32:09 pm. Así, en Mazatlán, el eclipse total durará 4 minutos con 20 segundos. Esta duración es la mayor en todo el continente.

Contando las etapas parcial y total, la duración del eclipse será de 2 horas y 41 minutos. La mayoría del país experimentará el eclipse parcial. Por ejemplo, durante la fase máxima del eclipse en la Ciudad de México, la Luna cubrirá el 79 % del disco solar.