Comisión Independiente destaca que pudieron salvarse 224 mil vidas del Covid

La Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de Covid-19 dio a conocer el reporte preliminar del estudio sobre la gestión del coronavirus en México, en donde establece que 224 mil 244 muertes se pudieron evitar de haber gestionado el gobierno federal estrategias para frenar al máximo los contagios y fallecimientos.

De acuerdo con el documento, el proceso fallido en la toma de decisiones, la minimización de la gravedad de la situación, el uso engañoso de datos, la justificación pseudo-científica de decisiones políticas y la decisión de gestionar la percepción de la sociedad, en vez de aplicar otras medidas sanitarias fueron factores determinantes para que la cifra de fallecidos por Covid-19 fuera de 334 mil 336 personas, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud.

No obstante, el infectólogo Alejandro Macías recordó que la cifra de muertos es incluso más alta, esto en referencia a las muertes asociadas, las cuales rondan los 800 mil, por lo que se sumó a las críticas al gobierno federal ante el inadecuado manejo de la pandemia.

Al respecto, la Comisión indica que el elevado número de fallecimientos no se explica en su totalidad por la situación del sistema de salud, la demografía o las condiciones preexistentes de salud de la sociedad mexicana (diabetes, obesidad, etcétera).

En entrevista con Publimetro, Antonio Lazcano Araujo, vocero de la comisión, señaló que la gestión de la crisis por coronavirus estuvo basada en una política errática del gobierno federal, caracterizada por una discreta actuación del secretario de Salud, Jorge Alcocer y un excesivo protagonismo del subsecretario Hugo López-Gatell, que se agravó al minimizar la gravedad de los daños.

“Somos una comisión independiente que realizamos esta investigación no con ánimo alarmista, sino para prepararnos ante futuras pandemias y ver qué es lo que no se debe hacer como fue la negativa del gobierno para convocar a un consejo de salud y aplicar medidas tan sencillas como el uso del cubrebocas, que en principio no se recomendó”, expuso Lazcano Araujo.

¿Qué es la Comisión Independiente?

Se trata de 17 científicos, investigadores y profesionales que trabajan con rigor científico y objetividad académica.

Su labor de enfoca en evaluar la respuesta de las autoridades a la crisis en materia sanitaria, económica, educativa y social, entre otros ámbitos.

Son independientes de cualquier institución y de cualquier instancia política o partidista.

La Comisión se financia con las aportaciones de sus integrantes y su participación es pro bono, por lo que ninguno recibe remuneración alguna. Su trabajo está dedicado a todas las personas fallecidas durante la pandemia.

Error, la desaparición del Seguro Popular

En tanto, Alejandro Macías, médico epidemiólogo que se ha caracterizado por informar a la población sobre el Covid-19, indicó que uno de los mayores errores del gobierno federal ante la pandemia fue la desaparición del Seguro Popular en plena crisis sanitaria y la centralización en la toma de decisiones, a la par que el sistema de salud mexicano estaba en una situación de falta de infraestructura, y advirtió que la cifra de muertos por la pandemia de Covid es mucho mayor a lo que las autoridades reconocen.

“La pandemia nos demostró que no estábamos preparados y de hecho no estamos haciendo nada para enfrentarnos a nuevas variantes de Covid-19″, expuso Macías Hernández.

3 preguntas a...

Alejandro Macías, especialista en epidemiología egresado de la Universidad de Guanajuato

¿Fue correcto el manejo que hizo el gobierno federal ante la pandemia de Covid-19?

— No. Pero debemos aclarar que la situación en materia de salud no era buena. No hubo inversión durante años en infraestructura hospitalaria y por tanto no podíamos tener otros resultados. Sin embargo debemos reconocer los aciertos como la compra de ventiladores y el gran esfuerzo que se hizo para conseguir la vacunas para la población. Un gran error fue desaparecer el Seguro Popular en plena pandemia.

Se maneja una cifra oficial aproximada de 334 mil 336 muertes por coronavirus, ¿coincide usted con esos datos?

—Los muertos por coronavirus o asociados a Covid-19 son alrededor de 800 mil mexicanos. Pero hay que tomar en cuenta diversas vertientes, como las muertes reportadas en el registro civil o los datos del Inegi, por ejemplo, o las personas que llegaron a un hospital por un accidente y no pudieron ser atendidas por la saturación que había en los hospitales públicos.

¿Estamos preparados como país para enfrentar una nueva pandemia?

—No, Y eso es lo más preocupante y lastimoso. La pandemia de Covid-19 nos mostró que no estábamos preparados y de hecho no estamos haciendo nada para protegernos. A la par que la toma de decisiones del gobierno estuvo muy centralizada y no hubo posibilidad de la autocrítica.