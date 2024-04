“Puedo aportar mucho sobre Seguridad desde el Senado”: Palazuelos

El próximo 2 de junio, millones de mexicanos acudirán a las urnas en la elección más grande de la historia reciente; donde más de dos mil cargos públicos serán elegidos entre más de 70 mil candidatos; algunos de ellos, polémicos desde el nombre como Roberto Palazuelos, actor, abogado y empresario que busca llegar al Senado de la República por el partido Movimiento Ciudadano (MC).

Al respecto, el candidato conversó con Publimetro sobre sus principales propuestas, además de los riesgos que ha enfrentado en campaña y los retos que tiene por delante.

Preguntas y respuestas con Roberto Palazuelos, candidato a Senador por Movimiento Ciudadano

Entrevista a Palazuelos. Al terminar la conversación con Publimetro, varias personas se acercaron a Roberto Palazuelos para pedirle una fotografía. (Miguel Velázquez)

Gracias por la entrevista y primero el tema de este día: ¿Tuvo la oportunidad de ver el debate presidencial del domingo? ¿Qué le pareció Máynez (candidato presidencial de MC)?

– Gracias a ti. Me encuentro aquí [este lunes] en la Ciudad de México porque vengo a hacer algunas entrevistas, entre ellas la tuya, y me regreso inmediatamente en la noche para continuar mi campaña en Quintana Roo.

El debate... no me gustó el formato que utilizó el Instituto Nacional Electoral. Es muy corto y le da mucho protagonismo al conductor, lo cual no debe ser correcto. No me gustó cómo lanzaban las preguntas una tras otra; no terminábamos de cerrar un tema cuando ya estábamos en otro. No hubo claridad, no me gustó.

A los tres candidatos los sentí nerviosos, un poco acartonados. En cuanto a datos duros, a Máynez lo vi liderar con datos duros; Xóchilt estaba muy metida con tantas tarjetas y la señora Claudia estaba demasiado seria. Nos gustaría a la ciudadanía verla sonreír un poco más, estaba demasiado seria. Ese es mi punto de vista objetivo y respetuoso del debate.

Usted está en la contienda para ser Senador por el estado de Quintana Roo. Cuéntenos, ¿qué le motivó a participar?

– En estos momentos, la nación, México está pasando por momentos muy delicados. Es muy importante que las cámaras, tanto la Cámara baja de los diputados federales como la Cámara Alta de los senadores, que son quienes defienden el pacto federal de la Nación, estén balanceadas. Debe haber un contrapeso.

Por eso, decido participar, para hacer ese contrapeso, para luchar por la protección del Instituto Nacional Electoral, de la Suprema Corte, de los derechos de cada individuo de poder pensar diferente a los demás, de las libertades de expresión, de la separación de poderes. Todas esas cosas que, como ciudadano, me preocupan que se pierdan. Por eso estoy aquí, para velar por ellas.

¿Cómo ha sido la campaña? ¿Qué comentarios ha recibido?

– Ha sido espectacular, jamás lo imaginamos. Ha sido un constante crecimiento, una fiesta de alegría. Han habido momentos oscuros también, pero los momentos alegres han sido más numerosos que los oscuros.

¿Cuáles han sido estos momentos oscuros? ¿En algún momento ha sentido que su seguridad corre peligro durante sus actos de campaña?

– He sentido mi seguridad en peligro y he solicitado la protección de la Guardia Nacional, en la cual cuento ahora. También han tratado de tomar acciones en mi contra que violan mis derechos humanos y el debido proceso en la Fiscalía, inventando delitos para que ni siquiera pueda declarar.

Ya tenían listas acciones para judicializarme, pero las descubrimos y detuvimos. Presentamos un amparo por negarnos el acceso, también por negarnos la posibilidad de realizar peritajes y diligencias a nuestro favor con las autoridades ministeriales. En fin, han sido situaciones delicadas.

¿Cómo ha sido la respuesta de la gente en sus actos de campaña?

– La respuesta de la gente es enorme, estamos a punto de realizar una nueva medición. Al inicio de la campaña hicimos una medición, ya que muchas encuestas “patito” no son confiables debido a que utilizan métodos incorrectos, como las telefónicas, donde no se puede determinar si la persona que responde es mayor de edad, extranjera o si tiene una credencial vigente del INE.

Nosotros las hacemos presenciales y el partido (MC) está a punto de tirar una encuesta el 18 de este mes. En la pasada que tiramos, me pone altísimo en conocimiento Sobre todo hay una pregunta que me llama mucho la atención que le hacen a la ciudadanía, en la que le preguntan: ¿Por quién votarían más: por una marca o por un partido; o por un personaje, es decir, un candidato? El 80% contesta que [vota por] el candidato y no [por] el partido, entonces eso bueno porque me pone en una situación muy privilegiada y ahí vamos caminando.

Si Roberto Palazuelos es electo como senador, ¿Qué le aporta a la vida pública de México?

– Creo que soy un abogado muy creativo y que tengo un amplio conocimiento de las normas y reglas de las leyes, así como de los tratados, de la Constitución. Creo que puedo aportar muchas cosas en materia de seguridad, no solo para Quintana Roo.

Dentro de mi iniciativa más ambiciosa de reforma, estoy proponiendo revisar el sistema penal acusatorio y el sistema de impartición de justicia a nivel nacional.

Este sistema se creó inicialmente a nivel federal y fue muy ambicioso. La primera entidad federativa que lo adoptó fue Morelos, pero después de más de una década de implementación, hemos detectado ciertos vicios y que no está logrando retirar a los generadores de violencia de las calles. Por lo tanto, es necesario revisarlo. Creo que si esta iniciativa de reforma procede, puede beneficiar enormemente a todo el país, no solo a Quintana Roo.

Como senador, ¿Qué panorama en el aspecto legislativo espera usted para el próximo sexenio?

– Es por eso que es tan importante que no exista una mayoría calificada, ya que con una mayoría calificada se podrían modificar muchas cosas, incluyendo las propuestas del titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, como meterle mano al INE. En mi opinión, al INE no hay que meterle mano. El propio INE lo hizo ganar a él, por lo tanto, ¿qué más garantía quiere de eso?

También pretenden intervenir en el Poder Judicial, pero creo que el sistema jurídico mexicano debe mantener su autonomía absoluta y sus instituciones poderosas para seguir siendo un contrapeso en la nación.

Puede haber algunas propuestas con las que haya coincidencia y la bancada de Movimiento Ciudadano puede apoyarlas si son beneficiosas para la ciudadanía, pero habrá otras que debamos defender firmemente desde nuestra posición.

¿Qué le responde a quienes critican su experiencia para llegar al Senado?

– Pues soy licenciado en Derecho, con especialidad en expropiación. He ganado innumerables juicios y conozco las leyes. Amo a mi país y entiendo sus problemáticas. Tonto no soy y a las pruebas me remito.

Pase lo que pase en el Senado ahora en 2024, ¿le gustaría seguir su carrera política rumbo a 2030?

– Como tal, el 2030 no sería mi momento. Mi momento sería el 2027, ya que en ese año se estará renovando el Gobierno del Estado. Por supuesto que tengo la mano levantada para contender y muchos me ven a mí en Quintana Roo como el próximo gobernador. Sí, definitivamente hay esa visión de llegar a ese punto para poder hacer muchas cosas por la gente.

¿Qué lectura nos puede dar de los principales problemas del país y por qué Movimiento Ciudadano y candidatos como Roberto Palazuelos son la mejor opción para resolverlos?

– Mira, en este momento lo que más preocupa a la ciudadanía, tanto a nivel local como federal, es la inseguridad. Ese es el problema número uno. Necesitamos reunir a los mejores penalistas, tanto a nivel nacional como local para crear un grupo multidisciplinario y diseñar una reforma ambiciosa, inteligente y académica en este ámbito.

Después de la inseguridad, el siguiente tema que más preocupa es la salud. Los sistemas de salud son terribles; tanto el IMSS como el ISSSTE tienen un servicio deficiente, al igual que las famosas farmacias. Está muy mal. Creo que fue un grave error desaparecer el Seguro Popular y creo que ahora necesitamos explorar propuestas, desde Movimiento Ciudadano, para crear un sistema de salud más efectivo y accesible para los mexicanos.

Otro tema que me preocupa enormemente es el medio ambiente y las energías renovables. Es crucial dejar de quemar combustibles fósiles y proteger nuestro entorno. Además –mira lo delicado que te voy a decir– no utilizar la figura de la “Seguridad Nacional”, para, con ella, pisotear a la ecología y para ignorar los dictámenes de los jueces federales en favor de organizaciones ecologistas. Esto no solo vulnera el sistema jurídico mexicano, sino que también daña nuestro medio ambiente. Por ejemplo, el proyecto del Tren Maya y otras obras que han excedido significativamente su presupuesto original, además de generar impactos ambientales negativos.

Es importante que como ciudadanos tengamos una participación más activa en la protección del medio ambiente, especialmente en la preservación de la selva y de nuestras fuentes de agua. En México, y específicamente en la Ciudad de México, enfrentamos graves problemas de escasez de agua, que también afecta al norte del país y no puede ser una excepción para Quintana Roo si no se toman medidas urgentes para proteger nuestros recursos naturales.

¿Algo que te gustaría decir para terminar la entrevista?

– Es crucial que toda la ciudadanía de la República Mexicana, incluyendo la Ciudad de México, esté alerta y no permita que Morena y sus aliados obtengan una mayoría calificada. Es fundamental votar por la oposición para asegurar un contrapeso en las cámaras. Hoy más que nunca se necesita ese equilibrio. No hay nada más saludable para una nación que contar con un contrapeso en sus cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, ya que son quienes cuidan y vigilan el pacto federal.