“¡A México se le respeta!” Revela AMLO videos inéditos del asalto a embajada en Ecuador

Revela AMLO videos inéditos del asalto a la embajada de México en Ecuador

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló nuevos videos del asalto a la embajada de México en Ecuador, perpetrado el pasado viernes en Quito, capital del país.

“Ya se está conociendo más. Todavía no se termina de tener toda la información de cómo fue este asalto autoritario. Hoy le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, en la CELAC, que es la representación de países hermanos de América Latina y del Caribe, se diera a conocer esta información, este fragmento de video, pero como estamos aquí y ya hablé de esto, vamos a darlo a conocer ahora”, comentó el mandatario previo a mostrar las imágenes.

En los videos captados por las cámaras de seguridad se muestra el momento exacto en que elementos de seguridad ingresan y apuntan con sus armas al personal diplomático mexicano, así como la detención del ex vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas.

Entre los aspectos clave está el forcejeo que Jorge Canseco, jefe de cancillería, tiene con policías quienes le apuntan con sus armas.

“Vamos a presentar nuestra denuncia en la Corte Internacional de Justicia. Se está elaborando el documento, para que quede claro que esa es la instancia a la que vamos a acudir. Eso es lo que nos importa, que se actúe porque se trata de una violación, no solo a la soberanía de nuestro país, sino al derecho internacional y al derecho de asilo que tienen todas las naciones de tener protección”, añadió López Obrador.

▶️ "No se puede permitir, no se puede aceptar. Esto es lo que se va a denunciar"



AMLO (@lopezobrador_) revela videos del asalto a la Embajada de México en Ecuador pic.twitter.com/UwKiMmuTag — Publimetro México 🌐 📰🏟️🔭🧪🎨💸 (@PublimetroMX) April 9, 2024

AMLO critica tibia condena de Canadá y Estados Unidos

López Obrador denunció la tibia respuesta de aliados clave de México como Canadá y Estados Unidos, ya que el gobierno de Canadá calificó de “aparente violación al derecho internacional” el asalto a la embajada y el presidente estadounidense, Joe Biden, ni siquiera ha hablado del tema, como ya lo hicieron otros mandatarios.

“Hubieron pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio, en el caso de Estados Unidos y Canadá. Somos socios económicos y comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura. Hasta ahora ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una ‘aparente violación al derecho internacional’ y eso no lo permitimos, no lo aceptamos. En el caso de Estados Unidos, fue un boletín del Departamento de Estado, no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario. Además, no lo ha hecho el presidente Biden como lo hicieron otros mandatarios”, explicó López Obrador.

Al respecto, López Obrador afirmó que no se romperá relaciones ni con Canadá ni con Estados Unidos, pero exhortó a pronunciarse abiertamente al respecto. “Si no lo hacen, no hay problema, van a continuar las relaciones, pero nosotros no nos podemos callar. Sería de pusilánimes que ante un atropello así nos quedáramos callados y que no informáramos al pueblo de México la actitud de otros pueblos y otros gobiernos. Ellos son libres de expresarse o no, pero yo tengo la responsabilidad de informarle al pueblo de México en dónde ha habido solidaridad en un caso tan grave como este”.