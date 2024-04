“Se explicó”: INE responde a quejas de candidatos presidenciales por fallas en debate

Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), aceptó las fallas técnicas que se presentaron durante el primer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, como los errores que tuvieron los relojes de los aspirantes a suplir al presidente Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones del 2 de junio.

“La organización estuvo bien llevada (...) el set listo, todo a tiempo, etcétera, ¿Nos imaginábamos que iba a ver estas fallas? No, evidentemente no, ¿Son responsabilidad del INE? sí, no, porque nosotros contratamos una casa productora”, aclaró la consejera Humphrey en entrevista con la periodista Azucena Uresti

Sin embargo, la consejera electoral detalló que la situación técnica que se presentó no es responsabilidad total del INE, sino de la casa productora Full Circle Media en asociación con MVS Net SA de CV, quienes también organizaron el debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la CDMX.

“Nosotros no somos una casa productora de debates o de eventos televisivos, para eso contratamos una productora que fue mediante un procedimiento público, una licitación, una adjudicación”, señaló la consejera.

“No estamos rehuyendo ninguna responsabilidad”, reconociendo que la falta de visibilidad de los tiempos de intervención para los candidato fue un “gravísimo el error sin duda alguna en un debate presidencial, pues los tiempos son esenciales”.

Asimismo, Carla aseguró que la dinámica de los tiempos se explicó de manera detallada a Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y a Jorge Álvarez Máynez.

“El tema, por ejemplo del reloj, conjunto del totem, fue que este agrupaban los tiempos de la ‘bolsa de tiempo’ de las tres personas y agrupaba tres datos, los cinco minutos, el minuto y medio porque en esa bolsa de tiempo también se pactó que nadie podía hablar cinco minutos de manera continua, sino que lo máximo uno y medio; y entonces también venía cómo se iba agotando ese tiempo y venían las tres preguntas”, precisó Humphrey, ya que las candidatas a la presidencia se quejaron sobre las preguntas que hicieron los moderadores.