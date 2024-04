Cada vez más dicen ‘quiero que mi comida no tenga pesticidas’: Julio Berdegué

Garantizar la soberanía alimentaria para todos los rincones del país es la meta principal en la que se debe trabajar, ese es el mensaje de Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Para ello, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se ha rodeado de profesionales para trabajar en este sentido en caso de llegar a la Presidencia de México. Uno de ellos es Julio Berdegué, especialista en temas agrícolas y exsubdirector general de la FAO para América Latina y el Caribe, quien habló con Publimetro coincidiendo con el 105 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata y con un encuentro con organizaciones y movimientos campesinos, indígenas y afromexicanos, con quienes Sheinbaum firmó este miércoles el Acuerdo para una República Rural Justa y Soberana.

Vamos a hablar sobre la política agrícola que debe llevar el próximo gobierno, ¿no? Se ha tratado mucho el tema de la autosuficiencia energética y también vemos que cada vez hay más productos importados. ¿Por qué es importante la soberanía alimentaria en nuestro país?

—La alimentación es esencial para nuestro bienestar. México produce el 70% de lo que consumimos, exporta mucho y es el séptimo exportador mundial de alimentos. Sin embargo, hay desafíos en la seguridad alimentaria, como la dependencia de ciertos productos, como el maíz blanco. Además, la población está creciendo y mejorando su dieta, lo que aumenta la demanda de proteína animal. Hay otro elemento cada vez más importante, comida saludable y nutritiva. Ya no sólo comer, comer y llenarnos la panza, ¿no? Ahora todos cada vez más dicen no, yo quiero que mi comida no tenga pesticidas, que sea de buena calidad, que mis niños la puedan comer con confianza, o mi familia, y que además sea nutritiva. Tenemos problemas terribles en México de diabetes, por ejemplo, que está derivada en muy buena medida de que nos hemos pasado de una comida saludable a una comida mucho menos saludable. Entonces ese es otro elemento, la alimentación es fuente de salud.

Cada vez hay más gente viviendo en las ciudades, ¿cuál sería ese porcentaje que necesita México para garantizar a producción agrícola?

—Más allá de lo que digan unos u otros, sobre todo en épocas de campaña, que a veces se politizan estas cosas, México más o menos produce el 70% de lo que comemos, y eso es un dato bastante bueno, bastante alto. Hay otros países que están muy, muy por debajo de eso. México está bastante bien en nuestro nivel de seguridad alimentaria, La FAO anticipa efectos “significativos” en la alimentación mundial por guerra en Ucrania, cada día exportamos más, mucho de lo que hoy día se produce en México. Tierras y lugares que antes producían granos básicos, ahora están produciendo otras cosas que son para la exportación. Exportamos mucho, México es el séptimo exportador mundial de alimentos, pero producimos mucho, somos el noveno productor mundial de alimentos e importamos también.

“Los sectores populares, clases trabajadoras, capas medias, gastan mucho de su ingreso mensual en comer, que puede ser 40, 50%. Todo su gasto se les va en comer, entonces que le suba 10% les pega muy duro en el bolsillo y por eso es muy importante que haya una producción muy eficiente, muy competitiva” — Julio Berdegué, especialista en temas agropecuarios

¿Cuáles son los productos fundamentales para el campo mexicano?

—Además del maíz, son importantes el frijol, el arroz y la proteína animal, que se encuentra en crecimiento.

¿Cómo se puede mejorar el control sanitario en la ganadería y la pesca?

—Es indispensable mejorar la inocuidad de los alimentos y reforzar la inspección y vigilancia para garantizar la calidad.

¿Se están realizando bien estos controles de calidad y sanitarios en México?

—Se pueden realizar mejor, especialmente en la producción nacional para el consumo interno.

¿Hacia dónde se dirige la política del próximo gobierno respecto al desarrollo agrícola, pesquero y medioambiental?

—Se prioriza la erradicación de la extrema pobreza rural y el apoyo a los pequeños productores. También se enfoca en la tecnificación del riego para un uso más eficiente del agua y en la producción de fertilizantes para garantizar la seguridad alimentaria.

¿Cómo se puede luchar contra el control de precios y la concentración empresarial en el sector agrícola?

—Es importante aumentar la productividad de los agricultores y asegurar que las importaciones cumplan con las normas sanitarias y de calidad.

¿Cuál es la importancia de evitar la introducción de plagas a través del comercio internacional?

—Es esencial reforzar la vigilancia en las fronteras para proteger la agricultura y la biodiversidad.

¿Por qué es importante la Secretaría de Agricultura en un gobierno?

—Es responsable de garantizar el derecho humano a la alimentación y promover condiciones justas para los productores y los consumidores.

Cada vez hay más productos que llegan de Estados Unidos, incluso más baratos. ¿Cómo se puede luchar contra esta competencia?

—La única forma a largo plazo de luchar contra esto es que nuestros agricultores sean cada día más productivos. Hay que ayudarlos con asistencia técnica, tecnología, financiamiento, políticas comerciales, para que cada día sean más productivos. También tenemos que tener mucho cuidado de que lo que se importa cumpla con las normas. Por ejemplo, tú no deberías de poder importar papa de Estados Unidos que tenga tierra en la papa que no esté perfectamente limpia. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay unas plagas que son unos insectitos que están en el suelo que nosotros no tenemos y que una vez que nos entren son casi imposibles de erradicar y son muy costosos de combatir. Eso es importante para resaltar la calidad y la diversidad de los productos mexicanos.

¿Se deberían crear más denominaciones de origen para proteger la producción local?

—Sí, es una medida importante para resaltar la calidad y la diversidad de los productos mexicanos.

¿Qué otros productos podrían tener denominaciones de origen?

—El queso, la miel y los productos agroecológicos podrían beneficiarse de denominaciones de origen.70% de alimentos que se consumen en México se producen en el territorio nacional.

