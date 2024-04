‘Mañaneras’ de AMLO seguirán: INE no ve peligro en contienda electoral

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad de votos que las conferencias matutinas del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, también conocidas como ‘las mañaneras’, continúen efectuándose de manera normal pese a la solicitud del bloque opositor.

Con cuatro votos en contra, los consejeros del Instituto Nacional Electoral desaprobaron la petición de la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, quien señaló que las conferencias de AMLO podrían “afectar la equidad en esta contienda”.

Ante ello, el senador panista, Germán Martínez, aseguró que las acciones del presidente López Obrador debe de tener un límite debido a las reiteradas ‘llamadas de atención’ que, según el bloque opositor, no ha acatado.

“El sufragio efectivo por el que lucho y dio su vida Madero, que todos lo invocamos; como un mártir de la democracia, tenía como sustento histórico un voto libre que exige de los actores políticos una serie de limitaciones al poder y de derechos a los ciudadanos”, argumentó el panista.

“Sí, el poder tiene límites, si no aceptamos esa primera línea (...) no estamos entendiendo un marco constitucional en el que decidimos vivir y definir nuestra convivencia a los mexicanos (...) Para nosotros el presidente de la república tiene un límite, no por ciudadano, sino por presidente y empiezo por los antecedentes”, explicó el panista antes de ser “distraído” por un funcionario que estaba hablando por teléfono.

Entre los argumentos, el senador Germán Martínez señaló que “la mañanera violenta un principio electoral que no es el de sufragio efectivo, sino por otro, el de la neutralidad gubernamental en una elección está siendo vulnerada por un ejercicio de diálogo del presidente”.

“‘Las mañaneras’ han sido objeto de medidas cautelares, de impugnaciones electorales en una cuenta que hizo la representación al rededor de 70 impugnaciones y sentencias, y resoluciones solo al poder ejecutivo y solo por ‘las mañaneras’, mismas que no han sido escuchadas, mismas que no han sido acatadas”, reprochó el representante del Partido Acción Nacional (PAN) en el consejo del INE.

Tras la solicitud que Xóchitl Gálvez presentó en días pasados ante los consejeros, desde las oficinas centrales del INE, las autoridades del órgano electoral llegaron a dicha resolución ante la petición de los panistas, perredistas y priístas.

“La mañanera, hemos pedido que se suspenda (...) Hemos pedido que se cancelen las mañaneras dado que el presidente es incapaz de atender los llamados del INE para dejar de afectar la equidad en esta contienda”, declaró la candidata presidencial por el PRI, PAN y PRD, Xóchtil Gálvez.

🔴 Xóchitl Gálvez se reunió con consejeros del #INE para solicitar una suspensión de las mañaneras de AMLO, medidas contra la intervención del crimen organizado en la elección y una campaña para informar que nadie puede quitar los programas socialespic.twitter.com/8IAki9am6k — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) April 10, 2024

¿Por qué quieren cancelar ‘las mañaneras’ de AMLO?

Después de que López Obrador aseguró que Xóchitl Gálvez votó en contra de los programas sociales, la actual candidata presidencial, por el bloque opositor, solicitó ejercer su derecho de replica en Palacio Nacional, donde se le impidió el acceso y dicha polémica dio pie a una enemistad entre el presidente de la república y la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD.

Ante ello, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz acusó en reiteradas ocasiones las veces que el mandatario hacia comentarios negativos en contra de la panista. Asimismo resaltó la vez que AMLO expuso el número de cuentas y facturas de las empresas.

Y ante el incansable pleito entre las dos figuras políticas, Xóchitl ha presentado diversas quejas ante las autoridades electorales, las cuales le han hecho llegar a AMLO un par de advertencias.

“Ha habido muchas medidas cautelares para que el presidente deje de mencionarme en ‘la mañanera’ y los propios consejeros dicen que lo único que pueden hacer es emitir medidas cautelares, pero la reparación del daño se tiene que buscar en los tribunales. Hemos pedido que se cancelen ‘las mañaneras’ dado que el presidente es incapaz de atender los llamados del INE para dejar de afectar la equidad en esta contienda”, aseveró Xóchitl Gálvez.

Pedí que se cancelen las mañaneras ahora en campaña porque el Presidente viola la ley y usa todo su poder y todo su dinero para robarse la elección.



Dice @Claudiashein que pedir eso es autoritario. #ClaudiaMiente, explico:



Autoritario es cerrarle las puertas de Palacio… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 10, 2024

¿Qué dijeron los consejeros?

Tras plantearse el proyecto en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, la solicitud de la abanderada presidencial por el PRI, PAN y PRD, comenzó con ‘el pie izquierdo’ ya que Jaime Rivera Velázquez, el primer consejero en tomar la palabra, se mencionó en contra de la iniciativa para cancelar las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador.

“Reitero que no respaldo este proyecto por las razones normativas y jurisdiccionales. Al mismo tiempo quiero apelar a la responsabilidad política de los gobernantes, de los poderes ejecutivos y federales, y en general de las tres ordenes de gobierno para que ajusten su actuación a los principios“, señaló el consejero electoral Velázquez.

Mientras que la consejera Carla Humphrey, destacó que en este proyecto carece de novedad y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) considera las conferencias ‘mañaneras’ como “una forma peculiar de comunicación social” entre el poder ejecutivo y los mexicanos.

“La propia Sala Superior la ha determinado como una forma peculiar de comunicación social, y por lo tanto, aún cunado este instituto, la comisión de quejas, ha concebido más de una treintena de medidas cautelares relacionadas con ‘las mañaneras’. Lo cierto es que la propia Sala Superior ha determinado en qué casos las conferencias matutinas tienen un contenido de propaganda gubernamental, el estudio debe de hacerse caso por caso y conforme a esos parámetros”, explicó Humphrey.