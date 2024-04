Murillo Karam sale de la cárcel tras obtener prisión domiciliaria

La tarde de este viernes, Jesús Murillo Karam, quien se desempeñó como procurador de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue liberado, después de que un juez le concediera la prisión domiciliaria.

Ha trascendido que el exfuncionario no utilizará brazalete electrónico, ya que no se consideró necesario. No obstante, estará sujeto a estrictas condiciones, incluyendo la prohibición de abandonar su domicilio excepto en casos de atención médica urgente.

De igual forma, se establecerá una vigilancia continua en el área perimetral y en los accesos a su domicilio para garantizar su cumplimiento.

Por otro lado, como parte de las medidas, Murillo Karam entregará su pasaporte y visa, y se le impondrá una alerta migratoria para evitar que abandone la Ciudad de México o el país.