Spot de Xóchitl Gálvez confirma alianza con ministra Norma Piña con el PRIAN: Zaldívar

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que con el más reciente spot de Xóchitl Gálvez, en donde exige a Claudia Sheinbaum que no sea “tapadera” de las acusaciones sobre corrupción que hay en contra de su vocero, sobre quien la SCJN inició una investigación con base en una denuncia anónima, se confirma una alianza entre Norma Piña y la candidata opositora.

“Este video confirma la alianza entre la candidata del PRIAN y Norma Piña. Están desesperadas porque su campaña no sólo no levanta sino que se hunde. Ese libro no demuestra nada. Son puros chismes sin fuentes verificables, como el mismo autor lo reconoce”, escribió Zaldívar en su cuenta de X.

Este video confirma la alianza entre la candidata del PRIAN y Norma Piña. Están desesperadas porque su campaña no sólo no levanta sino que se hunde.



Ese libro no demuestra nada. Son puros chismes sin fuentes verificables, como el mismo autor lo reconoce.



— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) April 14, 2024

El exministro lamentó que se use a la SCJN y al Poder Judicial para perseguir a jueces que resolvieron a favor del gobierno federal.

“Esta cacería de brujas no impedirá el triunfo del pueblo de México a través de @Claudiashein, ni la urgente reforma judicial”, afirmó.

En otra publicación, Arturo Zaldívar, destacó que la Suprema Corte no tiene un marco jurídico para investigarlo, por lo que la investigación en su contra, así como la filtración a los medios tiene una clara intención política y electoral.

“Esto confirma que tanto la investigación en mi contra, como la filtración masiva de la denuncia que ellos mismos fabricaron, tienen una intencionalidad exclusivamente político-electoral en contra del movimiento de la 4T. Igual que cuando la Corte confabuló con Fox para desaforar al entonces Jefe de Gobierno AMLO. No les funcionó hace 20 años y no les funcionará ahora”.

Exigencia de Xóchitl Gálvez

En su video, Gálvez exigió a Sheinbaum que lea el libro del periodista Hernán Gómez, quien es simpatizante de la conocida como Cuarta Transformación, llamado “Traición en Palacio”, en donde aborda una presunta red de corrupción en la que habrían participado, entre otros, Arturo Zaldívar y el entonces Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, para presionar a jueces y conseguir beneficios y sentencias a modo.

“El periodista Hernán Gómez, defensor de la 4T, detalla cómo Julio Scherer y tu cercano Arturo Zaldívar presionaban a jueces para sacar jugosas sentencias a modo; Claudia, basta de mentiras y tapar la corrupción, en el libro de Hernán vas a encontrar muchas verdades incomodas sobre tu equipo de campaña”.