“La última y nos vamos”: AMLO anuncia gira del adiós después de las elecciones

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, después de las elecciones federales del 2 de junio, realizará una “gira del adiós”, en la que visitará las principales plazas públicas del país.

“Después del día dos [de junio], voy a recorrer todo el país. No voy a poder estar en todas las regiones, pero si en todos los Estados”, explicó.





“Es una gira del adiós, para despedirme y para agradecer a la gente por su apoyo, por su respaldo, porque siempre hemos contado con su acompañamiento”, añadió.





López Obrador informó que su movimiento de Transformación es producto “del esfuerzo y de las fatigas de millones de mexicanos. Es una transformación que inició y continúa impulsada desde abajo, con la participación de millones de mexicanas y mexicanos. No es un movimiento de élite”, afirmó.

Los planes de AMLO para después de su sexenio





El presidente insistió en que se retirará totalmente una vez concluido su sexenio, es decir, a partir del 1 de octubre.

“Me retiro, me júbilo y solo por el afecto, el cariño y el amor, nos vamos a estar recordando y comunicando. No voy a participar en ninguna actividad política, no voy a tener redes sociales”, añadió.

López Obrador ha expresado en muchas ocasiones que, una vez jubilado, se dedicará a escribir un libro sobre el pensamiento conservador en México, que va a abarcar desde la Conquista de México hasta la actualidad. Además, afirmó que no “dará consejos” a políticos ni opinará al respecto, ni siquiera con sus hijos.

Por otro lado, López Obrador ha dicho que vivirá en su casa de descanso en Palenque, Chiapas, en una finca que se llama “La Chingada”, y donde planea pasar sus últimos días. También ha insistido en que no se tomará fotos con nadie.