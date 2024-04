Trabajadores pueden ‘echar abajo’ reforma de pensiones; afectará a 17 millones en su patrimonio

Luego de la aprobación en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la iniciativa para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, especialista en derecho, señaló que los trabajadores afectados por la reforma de pensiones -alrededor de 17 millones- pueden presentar acción de inconstitucionalidad de manera individual o colectiva para frenar lo que consideró es una “trampa” del gobierno para allegarse de los recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro, de aquellos trabajadores mayores de 70 años con cuentas inactivas.

Al respecto, Rodrigo Guerra Wong, en entrevista con Publimetro, dijo que la propuesta de Morena genera muchas dudas y atenta contra el patrimonio de los trabajadores y lo más grave del tema es que no se pide autorización a los dueños de las cuentas de Afore inactivas para disponer de sus recursos.

“En primer lugar es muy grave que de entrada no se especifique cuáles serán las reglas de operación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y de que manera los trabajadores con recursos en su Afore puedan solicitar la recuperación de dichos fondos”, señaló.

Sobre la posibilidad de presentar un juicio de amparo o acción de inconstitucionalidad, explicó que no sólo la oposición puede hacer uso de estas medidas jurídicas, sino que incluso, los trabajadores de manera individual o colectiva pueden presentar impugnaciones para detener la operación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Fondo de Pensiones para el Bienestar no resuelve problemática: IMCP

En tanto, Rolando Silva Briceño, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, destacó que el tema de las pensiones es un problema mundial y en México a partir de 2020 se hizo una reconfiguración, sin embargo gran parte de la carga financiera sigue recayendo sobre el patrón.

“La propuesta del Fondo de Pensiones para el Bienestar suena bien y no es tan descabellada pero no resuelve el problema de fondo porque está condicionada a la generación de un fondo semilla, en realidad el Fondo no es lo que preocupa, sino la cantidad de dinero que llegará a manejar”, precisó.