Peña Nieto confirma que investigación de FGR en su contra sigue abierta

El expresidente Enrique Peña Nieto afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por presuntamente realizar operaciones financieras irregulares, aunque esa investigación está detenida; sin embargo, no descartó que pueda reactivarse “por si se ofrece”.

Esta declaración la realizó Peña Nieto al periodista Mario Maldonado, quien escribió el libro “Confesiones desde el exilio: EPN”, sobre ese tema, dijo que una vez que concluya el proceso electoral, por medio de sus abogados presionará para que la investigación se cierre.

“Sé que la Fiscalía me investiga, le he dado seguimiento con mis abogados; la tienen congelada, no la han cerrado. Voy a presionar un poco para que la cierren, pero cuando haya pasado la elección presidencial. Antes no creo que la vayan a cerrar. Han de tenerlo por si se ofrece”, destaca El País en una nota sobre dicho libro.

Peña también dijo que con solo dos años en el cargo, grupos políticos y empresariales conspiraron para “tirarlo” del cargo y convocar a nuevas elecciones, aunque al final no rindió frutos y el político priísta pudo concluir con los seis años de su mandato.

Al abordar cómo vivió la caída en su popularidad como titular del Ejecutivo por las diversas crisis que tuvo que enfrentar, no solo la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino la compra de la conocida como la Casa Blanca, reportaje que se difundió en noviembre de 2014.

Peña dijo al periodista que fue un error dejar que Angélica Rivera, su entonces esposa, saliera a decir que la vivienda la compró ella con sus ganancias como actriz en Televisa. “Nunca debí permitir que mi esposa diera esa explicación y que se expusiera de tal forma”.

“Lo peor, sin embargo, fue cómo, desde dentro de su gobierno, comenzó a gestarse una suerte de conspiración de grupos políticos y empresariales para tumbarlo de la silla presidencial y convocar a nuevas elecciones, según ha señalado. ‘Esto ocurre justo antes de que yo cumpliera dos años. Me querían chingar, me querían tirar’”.

Convivir con expresidentes en España

El exgobernador del Estado de México también abordó sus interacciones con los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, ya que ambos viven en España, Peña dijo que a Salinas lo ve unas dos veces año, una de ellas en víspera de Navidad, pero que su relación no es tan cercana como se piensa.

Mientras que con Calderón dijo que no tiene una buena relación, además de calificarlo como el más hosco de todos los expresidentes con los que pudo convivir, “si bien él prefería no convivir con alguno de ellos, con el panista es con quien menos hubiera querido hacerlo”.