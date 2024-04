Candidatos a la presidencia se comprometen con los más pequeños del país

Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez se reunieron en el ‘Papalote, Museo del Niño’ para comprometerse por el bienestar de las infancias mexicanas, firmando el ‘Pacto por la Primera Infancia’ rumbo a las elecciones presidenciales del 2 de junio.

Este compromiso que hacen los aspirantes a suplir al actual presidente de la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador, se da previo al segundo debate que el Instituto Nacional Electoral (INE) organizó para el próximo domingo 28 de abril, en el que los candidatos presidenciales expondrán sus ideas y propuestas con el fin de que los electores ejerzan un voto informado.

Sheinbaum

La candidata presidencial por la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, aventajó a sus contrincantes electorales al momento de firmar el ‘Pacto por la Primera Infancia’. Con ello, Sheinbaum aseguró que “la primera infancia no son el futuro de México, son el presente”.

“Firmo este Pacto por la Primera Infancia por diversas razones. Primero, porque creo que como mujeres tenemos una visión de protección muy especial por haber sido madres y por tener una relación especial con los niños y niñas, particularmente, de la primera infancia”, reconoció la abanderada por Morena, PT y PVEM.

Asimismo, la exjefa de gobierno de la CDMX recordó que “si no hubiera sido científica, si no estuviera en la política, probablemente me hubiera dedicado a ser maestra de jardín de niños porque siempre tuve una conexión especial con las niñas y los niños”.

Los Centros Públicos de Educación Inicial serán parte de lo que llamamos un sistema de cuidados, porque las mujeres tenemos el derecho de salir a trabajar, si así lo deseamos, y que nuestr@s hijas e hijos estén protegidos. pic.twitter.com/HTBvjpKbfN — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 22, 2024

Máynez y su hijo Luciano buscan mejor país para los niños

Acompañado de su familia, Jorge Álvarez Máynez, abanderado por el Movimiento Ciudadano; acudió a este encuentro para comprometerse en favor de las infancias mexicanas, señalando que “ojalá hubiera muchos más eventos como este en el que estamos las tres candidaturas comprometiéndonos con un tema”.

“Yo pienso que todas ustedes, que todos ustedes son ciudadanas y ciudadanos de México, son muy importantes y deben de ser la prioridad”, aseguró el abanderado naranja, dirigiéndose a los niños presentes.

A partir de ello, el único hombre dentro de la contienda presidencial centró su discurso hacia los infantes que asistieron al evento, pero que para ello contó con la ayuda de su hijo Luciano, exponiendo las propuestas que su hijo de cinco años le compartió para este encuentro con infancias.

“Luciano me dijo, -bueno su mamá lo escribió y me lo mandó- que todo sea rock and roll y fútbol, que siempre pueda jugar con mi hermana, y los equipos sean de niñas y niños, que los abuelos y abuelas sí traigan sus tenis, que no se seque el lago que cabe en mi jardín, que esté limpia el agua, que los conejos y las ovejas sean libres, que en la granja haya más bebés de los animales, y que las escuelas no cuesten mucho, que ya no sean tan malas las gasolinas, y que el pasto no esté venenoso, que los niños y niñas no sean pobres, que todos puedan ir a la feria -acaba de conocer la feria y quedó fascinado-, que todos tengan una cama calientita y fresquita”, compartió Máynez.

“Ese país con el que sueña Luciano, lo vamos a hacer realidad, sí se puede, México es muy grande, tenemos muchas cosas para hacerlo, lo estamos haciendo en donde podemos, en Nuevo León se está poniendo al niño y a la niña en el centro, igual que en Jalisco y muy pronto va a pasar en todo el país”, aseguró el emecista Máynez.