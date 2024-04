‘He perdido la fe en la justicia mexicana’: Salvador Cacho, víctima de abuso sexual

El pasado 19 de abril, el juez Júpiter López Ruiz, decidió no vincular a proceso a Felipe “N”, agresor sexual de Salvador Cacho, quien dijo sentirse decepcionado con la decisión del impartidor de justicia, al privarlo de su derecho en su carácter de víctima para demostrar los crímenes cometidos en su contra por su propio tío, además señaló que los delitos de pederastia y el abuso sexual ya no preescriben, luego de la reforma aprobada por la Cámara de Diputados en septiembre de 2023.

“He perdido la fe y me siento asqueado con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y con los jueces, pero voy a seguir con el proceso”, señaló en entrevista con Publimetro.

¿Que nos puedes decir sobre la decisión del juez en torno a tu caso?

—Lamentable. Es el ejemplo más claro de lo podrido que está el sistema judicial en nuestro país. De lo poco que entienden a las víctimas y sobre todo de lo poco que les importan las infancias a aquellos que imparten justicia como en el caso del juez Júpiter López, el cual revisando e investigando tiene múltiples señalamientos de malos procedimientos judiciales e incluso de corrupción.

¿Qué sigue ahora, vas a apelar el proceso?

—Desde luego. Vamos a apelar a la decisión del juez confiando en que la apelación sea resuelta por un magistrado que tenga un poco más de calidad humana y del sentido del deber ser.

¿Cómo te has sentido con el apoyo recibido?

—La verdad es que tengo un enorme agradecimiento tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores por el apoyo que he recibido. En el caso del senado, la senadora Citlalli Hernández se manifestó a favor de que el caso se resolviera con base en el Estado de derecho. La senadora Josefina Vázquez Mota, quien presentó la iniciativa para que los crímenes de abuso sexual no preescriban y también la senadora Alejandra Lagunes y la senadora Lilly Téllez me manifestaron su apoyo.

¿Por qué decidiste hacer público tu caso?

—Es una respuesta que va por dos lados. Hay una parte legal en la cual cuando se revisó mi expediente se detectó que había ciertos episodios de mi que no habían prescrito. El cómputo que se hace sobre el tema de prescipción es un tema que tiene que verse desde la protección a las infancias de las niñas y los niños de este país. Por eso la denuncia contra Felipe “N” es por seis casos de violación, cuatro de ellos con agravantes como el abuso de confianza y el uso de la fuerza. Yo fui consciente de mi situación y de mi historia hace ocho años. He ido a terapias y he buscado la parte de la sanación porque tenía clavada la “espinita” y tenía que cerrar ese círculo.

¿Qué les puedes decir a las víctimas de delito que no saben a quien acudir o a quien contarle sobre su historia?

—Que denuncien. Que nunca dejen esto en un rincón porque al final del día te ‘jode’ muchas partes de la vida. Pero tampoco les puedes pedir a las víctimas que hablen dentro de cierto margen de tiempo. A mi me da coraje, porque el juez apeló a la prescripción no a la inocencia, cosa que me parece inaudito. Y lo que el juez y el Estado mexicano termina haciendo es por un lado privarme de un carácter que me corresponde que es el de víctima. Por otro lado me privaron de tener un juicio y en el juicio creo que tengo los elementos suficientes que me permiten probar mi condición y el Estado me privó de un juicio. Lo que las autoridades me están diciendo es que lo sentimos mucho, te tardaste mucho en denunciar, ojalá hubieras tenido más hue** antes.

Salvador Cacho, señaló que hoy en día gracias a reformas en materia legislativa, los delitos sexuales contra menores ya no prescriben y si un niño se tarda 30 años para poder denunciar sobre su caso porque ese es su proceso, al paso del tiempo podrá denunciar y confió que ojalá más adelante tengamos un sistema de justicia en donde haya un mejor trato a las víctimas y a las infancias.

Explicó que él se tardó 20 años en denunciar, luego de pasar por terapias y una etapa de sanación, pero agregó que las víctimas que sufren este tipo de abuso no están solos, “alguien les va a creer y estos temas son cada vez menos un tabú dentro de la sociedad mexicana”, concluyó.

Sólo 10% de los delitos sexuales se denuncian: diputada del PRI

De acuerdo con la diputada Mariana Nassar Piñeyro, del Grupo Parlamentario del PRI, de cada mil abusos sexuales que se denuncian, solamente el 10 por ciento llega a presentarse ante un juez y de ese 10 por ciento, únicamente el uno por ciento recibe una sentencia condenatoria. Señaló que en el país los niños que más adolecen de esta circunstancia son los adolescentes de 10 a 17 años, que están totalmente expuestos.

Destacó que las agresiones sexuales más frecuentes provienen en primer lugar, del padre; en segundo lugar, de las parejas de las mujeres que vuelven a contraer matrimonio, y en tercer lugar, el agresor sexual de infancias y adolescencias, es el tío del menor.

El Dato

De cada mil abusos sexuales contra menores que se denuncian, solamente el 10 por ciento llega a presentarse ante un juez y de ese 10 por ciento, únicamente el uno por ciento recibe una sentencia condenatoria.