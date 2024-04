¡Y va de nuevo! Actores e influencers se suben a campaña en favor de políticos

Actores, músicos, influencers, así como personajes públicos y personas del medio artístico, comenzaron con sus campañas en favor de los candidatos presidenciales así como de aspirantes que buscan ser electos para algún cargo en juego durante las elecciones del 2 de junio.

Pese a que en el 2021 el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue multado con más de 40 millones de pesos por romper la ley electoral al hacer una campaña en favor de sus candidatos en días de veda electoral, con ayuda de algunos influencers y figuras publicas, mismos que también fueron multados; está ocurriendo algo similar durante el proceso electoral en curso.

Con una dinámica similar a la de años pasados, personajes del mundo del espectáculo y creadores de contenido han salido a mencionarse en favor de algunos candidatos, entre ellos resalta la reciente postura de la actriz Susana Zabaleta, quien declaró en contra de AMLO y Morena, así como aprovechó para expresar su apoyo hacia la candidata Xóchitl Gálvez.

“Tenemos esperanza, yo sí creo que hay una esperanza (...) se llama Xóchitl Gálvez”, declaró la también cantante en una entrevista.

🔥“Me embaucó con el rollo de que todo iba a estar increíble y apoyaría al arte. Nos dieron en la madre”🔥@SusanaZabaleta revela los motivos por los cuáles @lopezobrador_ la decepcionó a ella y a millones de mexicanos.



Ve la entrevista completa en https://t.co/5YogIZoubr pic.twitter.com/Cd2xpkvSnh — Atypical TE VE (@AtypicalTeve) April 22, 2024

Asimismo, este tipo de apoyo lo han recibido candidatos por la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, como Omar García Harfuch, execretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) quien busca ser electo como primera fórmula del Senado de la república.

En Instagram, el actor mexicano Luis Alberto García Núñez, artísticamente conocido como León André, compartió en una historia su percepción del candidato de Morena, PT y PVEM, García Harfuch, a quien consideró como “un perfil muy interesante”.

“Aunque nadie me lo pidió, hoy vengo a darles mi humilde opinión sobre Omar García Harfuch y es que seamos honestos, ¿Cuántas de las veces sabemos quienes nos representan realmente en el Senado? No sabemos ni quién los eligió, ni qué hace, ni dónde viven, ni cómo se llama, ni nada de nada y por lo menos con García Harfuch, yo les puedo decir que a mí me consta, que yo lo viví después de 10 años viviendo en esta ciudad, empecé a sentir el aumento de la percepción de la seguridad en las calles”, detalló el actor en redes sociales.