“No quiero ser una víctima”: María Amparo Casar habla por primera vez tras acoso del Gobierno

La directora de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, María Amparo Casar, dijo que seguirá haciendo su trabajo, reafirmando su compromiso con la verdad y la justicia. Advirtió que esta situación representa una alerta para otros periodistas y figuras públicas, destacando que “no quiero ser una víctima, ahí está Loret, está Ciro Gómez Leyva, y tampoco seré la última”.

Amparo Casar expresó su opinión sobre la situación que enfrenta tras las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de Carlos Fernández Márquez Padilla García, excoordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, quien murió el 7 de octubre de 2004.

Esta situación surgió en el debate público luego de que el director de Pemex, Octavio Romero, señaló a la activista y esposa de Fernández de haber cobrado 31 millones de pesos a la empresa estatal por seguro y pensión después del suicidio de su esposo.

Pemex. Foto: Cortesía

Indignación por ser acusada públicamente

En una entrevista para MVS Noticias, María Amparo expresó su preocupación por el acoso del aparato estatal en su contra, destacando que se siente “asustada” y “preocupada” por la situación.

Manifestó su preocupación por la violación de su privacidad y la de sus hijos debido a la revelación de datos personales, señalando esta situación como una vulneración de sus derechos fundamentales. Confirmó que su pagó de pensión fue cortado desde febrero pasado y que todo es un caso de difamación.

En cuanto a su labor profesional, hizo referencia a una investigación reciente sobre el morenista Ricardo Sheffield, evidenciando su continuo trabajo en la exposición de actos de corrupción.

Destacó la reciente presentación de un libro crítico que escribió, enfatizando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito público.

María Amparo Casar expresó su indignación por ser acusada públicamente sin previo aviso oficial, resaltando la necesidad de respetar los derechos individuales y el debido proceso en cualquier situación legal.

“No te pueden acusar en una mañanera cuando no me han notificado ni siquiera de que se suspendió mi pensión desde el 15 de febrero”, concluyó.