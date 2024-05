Ceci Flores: “los ataques me hacen más fuerte y mis hijos sólo me tienen a mí para encontrarlos”

Ceci Flores, líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora asegura en el marco del Día de las Madres que los ataques del gobierno que la catalogan como parte de la derecha y con ‘delirio necrofílico’ la hacen más fuerte; en una plática con Publimetro dice que en esta lucha se ha deteriorado su salud pero que si tuviera a sus hijos enfrente les diría que los ama y que el amor por ellos la ha mantenido en pie a lo largo de nueve años.

Madres Buscadoras Foto: Especial

¿Por qué el gobierno no quiere ver a los desaparecidos?

— Porque los desaparecidos representamos la verdad y desgraciadamente el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador nos usó en su campaña y nos engañó con su palabrería de que las víctimas serían su prioridad y que tendríamos las puertas abiertas de su gobierno, y, nunca lo cumplió, ahora nosotros visibilizamos el nulo apoyo que hemos tenido por parte de su gobierno.

¿Cuál es el mensaje que Ceci Flores le manda a las miles de madres buscadoras?

— Que no decaiga la fe, que gracias a la fe estamos de pie. Nosotros somos la única esperanza para que nuestros hijos vuelvan a casa, si no es con vida pues será muertos, pero de alguna manera tenemos que encontrarlos y tenemos que seguir luchando para traerlos de vuelta a sus hogares.

¿Cómo le ha afectado anímica y económicamente esta búsqueda a lo largo de nueve años?

— Mucho. Ahorita tengo cinco días enferma con la cara inflamada por un dolor de muelas y no quise parar la búsqueda de mi hijo Marco Antonio, quien desapareció el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Quino. Yo organicé una búsqueda del 24 de abril al 7 de mayo y no quise parar, pese al dolor de muelas que traía. Y económicamente pues no hay bolsillo que resista una búsqueda como la que las madres de desaparecidos enfrentamos.

Usted vino a la Ciudad de México y fue víctima de ataques por parte del gobierno federal y del gobierno local, ¿Qué opina sobre esto?

— Lamentablemente así fue, fui víctima de ataques. Ahí vemos la impunidad con la que se ha manejado el país en estos casi seis años. Pero créanme que todos los ataques que recibí me hicieron más fuerte. Visibilizaron más la lucha que tengo, la necesidad que tengo por encontrar a mis hijos, no creas que me moví un centímetro para atrás del lugar donde estoy parada en la búsqueda. Al contrario me dieron más fuerza para seguir adelante porque me doy cuenta que mis hijos sólo me tienen a mi para buscarlos. Yo acudí a la CDMX para apoyar a víctimas, eso es lo que me mantiene de pie.

¿Qué le diría a sus hijos si los tuviera enfrente?

— Que los amo. Que el amor por ellos me ha hecho caminar gran parte del país en su búsqueda y me ha hecho traer a miles de personas a sus casas y que para mi es una satisfacción muy grande el que Dios me siga manteniendo de pie en esta lucha y que no va a decaer hasta encontrarlos. Hemos encontrado a más de 3 mil personas, alrededor de mil 700 en fosas clandestinas y aproximadamente 2 mil 400 vivas que han podido regresar con sus familias.