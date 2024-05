Familias buscadoras acusan desdén de parte de candidatos presidenciales

Alrededor de 1.5 millones de personas son víctimas directas de las desapariciones en México al integrar el círculo familiar más cercano por cada persona que no volvió a casa. Y desafortunadamente el tema no les importa a los candidatos presidenciales, ya que aunque diversos colectivos han solicitado reuniones con Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez para abordar el tema de fondo no para tomarse la foto oficial, no han obtenido respuesta.

Lo anterior se desprende de una plática que sostuvo Publimetro con Carlos Castro, quien hace 13 años perdió a su esposa y dos hijas en Veracruz y desde entonces se ha convertido en un padre buscador y quien aseguró que hace aproximadamente mes y medio establecieron contacto con los equipos de campaña de los abanderados y a 20 días de las elecciones no han sido atendidos.

Explicó que desafortunadamente ni a este gobierno que ya casi termina ni a los candidatos presidenciales les importa el tema de los desaparecidos en México, simplemente porque no hay sensibilidad política para abordar esta delicada problemática.

“Llevamos cinco años perdidos porque desafortunadamente todo ha sido una simulación y no hay un interés real por buscar a nuestros desaparecidos”. — Carlos Castro, padre buscador

Recordó que luego de que el gobierno aseguró que la cifra de desaparecidos sólo era de aproximadamente 12 mil personas, diversos colectivos decidieron organizarse y exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador, una disculpa pública por minimizar el problema de las desapariciones en México.

“Desgraciadamente estamos solos en esta búsqueda de nuestros familiares y es un desgaste diario el que vivimos en todos los sentidos, desde el actuar de las policías municipales, estatales y federales que no dan seguimiento a las investigaciones, desde ahí estamos mal”, expuso el integrante de la Red de Víctimas Unidas.

13 años de búsqueda

El padre de familia relató a este diario que hace 13 años su esposa Josefina Campillo de 48 años de edad fue secuestrada por un grupo del crimen organizado, al igual que sus hijas Johana Montserrat Castro Campillo de 22 años de edad y Karla Verónica Castro Campillo de 19 años de edad, así como una empleada doméstica; la señora Josefina recién había dejado el cargo de sindica en el municipio de Actopan, Veracruz.

Desaparecidas Foto: Especial

Señaló que desde entonces cada día tiene que reiniciar el chip al levantarse y darse ánimos por seguir en la búsqueda de su esposa y sus dos hijas, pero sin dejar de lado a su hija mayor y a su hijo menor, quienes también requieren de su atención, luego del trágico momento que vivieron como familia ante el secuestro de la mitad de sus integrantes.

“A las autoridades no les interesa buscar a nuestros desaparecidos y desafortunadamente nosotros no nos podemos dar el lujo de parar nuestras búsquedas, ahora ya no pedimos justicia, lo que queremos es que encuentren a nuestros familiares”, dijo.

Finalmente resaltó que el pasado viernes 10 de mayo se unieron a la megamarcha convocada por diversos colectivos para visibilizar el problema de los desaparecidos en México y solidarizarse con esas madres y padres que aún esperan a sus hijas e hijos de vuelta a sus hogares.

“No vamos a permitir que desaparezcan a nuestros desaparecidos”, concluyó.