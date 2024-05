Para evitar enfrentamientos en el cierre de campaña de Sheinbuam, AMLO avanza en demandas de la CNTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Zócalo se levante antes del 29 de mayo, día del cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, para evitar roces y enfrentamientos, como ocurrió en el mitin de la Marea Rosa.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente dijo que levantar el plantón será una decisión únicamente de la CNTE, pero señaló que está avanzando en atender sus demandas.

“Ojalá que levanten el plantón, no porque yo quiera que lo hagan así, sino precisamente para evitar los roces, pero no podemos forzar a nadie, ni usar la fuerza. En el sexenio pasado no se podía usar el Zócalo”, señaló.

AMLO. El presidente anunció el aumento del 10% al salario de los maestros. (Galo Cañas Rodríguez)

Atienden demanda de maestros

El presidente dijo que, por falta de información, se pensaba que su gobierno instaló las vallas que dividieron la Plaza de la Constitución y que originaron el enfrentamiento entre maestros y manifestantes, “pero no, no fueron los organizadores del movimiento”.

López Obrador explicó que, para resolver y atender las demandas del magisterio disidente, instruyó a sus colaboradores de más alto nivel a no perder tiempo, eliminar la burocracia y agilizar las respuestas.

“Les estoy pidiendo a nuestros servidores públicos que los secretarios, subsecretarios, los que tienen capacidad para resolver, estén presentes, que no se pierda tiempo, que no haya tanta burocracia, que se agilicen las cosas. Que lo que sea justo, se haga rápido, todo lo que sea justo”, agregó.

CNTE plantón en el Zócalo

El mandatario dijo que se están realizando mesas de trabajo para poder atender las demandas de los profesores, con el fin de que se retire el plantón para el 29 de mayo, día del cierre de campaña de Claudia Sheinbaum.