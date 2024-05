¡¿Y esa rosa?! Así es como impacta la religión a la elección presidencial de México

¿La fe mueve montañas o elecciones?, esta duda sale a relucir luego que en el tercer y último debate a la Presidencia de la República, la candidata de Fuerza y Corazón por México —PAN-PRI- PRD—, Xochitl Gálvez, cuestionó a su contrincante de Sigamos haciendo historia —Morena-PT-PVEM—, Claudia Sheinbaum, respecto a una ocasión en que la entonces jefa de Gobierno usó una falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe y previo al arranque de campañas visitó al papa Francisco y tuvo una audiencia con él.

Al respecto, Publimetro consultó a especialistas para conocer el impacto y las repercusiones del uso de la religión y sus símbolos en esta etapa del proceso electoral. La doctora en Sociología, analista, politóloga y catedrática de la UNAM y de la Universidad la Salle, Verónica Silva Castro, advierte que este tema puede ser un arma de doble filo para los candidatos y considera que la discusión sí podría influir en el sentir de algunos votantes.

En tanto, el doctor José Sols Lucia, académico del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, recordó que “en un estado laico no debería ser tema ni a favor ni en contra y habría que ser respetuosos de la fe de cada candidato, candidata y no entrar en ese terreno”.

No obstante, Sols expuso que el uso de la imagen de la Virgen es “una simbología religiosa muy importante para los mexicanos”, y advirtió que “no es un acierto, el utilizar la simbología religiosa para ganarse los votos del electorado que tiene esa confesión”.

La población en México es predominante religiosa. Según datos del Inegi, el mayor peso lo mantiene el catolicismo con 77.66%; seguido de los protestantes o cristianos evangélicos, que representan 11.18%, mientras que 8% de los habitantes del país no profesan ninguna creencia.

Entre los católicos, el fervor por la Virgen de Guadalupe ocupa un lugar especial, ya que el 12 de diciembre moviliza cada año entre 11 y 12 millones de feligreses.

Debido a la laicidad —separación Iglesia-Estado— que prevalece en México, la religión no había entrado en juego en el proceso electoral, pero la mención del tema durante el debate cimbró a algunos sectores de la población, según lo mostraron las tendencias en redes sociales con hashtags como Virgen de Guadalupe.

En el debate, Gálvez le reprochó a Sheinbaum el uso de la falda y le dijo: “tengo una pregunta para la candidata de las mentiras, las dos tuvimos un encuentro (en febrero) con el papa (Francisco). ¿Le contaste a su Santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios?”.

Sheinbam contestó que el comentario era una provocación y que no caería, pero adelantó que su equipo informaría al respecto; sin embargo, esto no ocurrió.

“Hay que intentar no utilizar los símbolos religiosos como recurso electoral, no utilizar la simbología religiosa para ganar votos, sobre todo cuando uno no cree en eso”, advirtió Sols Lucia.

También Publimetro consultó al equipo de Sheinbaum para conocer algún avance del tema, y quién daría el informe, y la respuesta fue “no es necesario”, aunque sí se proporcionaron los detalles de dónde surgió la polémica falda con la imagen de la Virgen.

¿De dónde surgió la falda?

Esto fue en un evento del 5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla, que se conmemora en la ciudad de México con un acto en el Peñón de los Baños. En esa ocasión, 2022, una asistente se cercó a la entonces jefa de Gobierno con la prenda y Sheinbaum la tomó y se la puso, como parte de la representación, se explicó.

Esto lo compartió ella misma en su cuenta de redes con el mensaje “Muy contenta de estar en el pueblo del Peñón de los Baños con la alcaldesa Evelyn Parra. Este 5 de mayo las familias de Venustiano Carranza conmemoran la Batalla de Puebla con una representación que nos enorgullece. Es una fiesta histórica de este lugar”.

Luego de eso, la exjefa de Gobierno propuso declarar Patrimonio Cultural de la Ciudad y de México la Representación de la Batalla de Puebla en el Peñón de los Baños, que busca “reconocer las costumbres de los pueblos originarios de la Ciudad de México”.

Visita al Papa

Ya en el contexto del proceso electoral 2024, se informó que tanto Sheinbaum como Xóchitl, en febrero de este año acudieron a visitar al papa Francisco, previo al arranque de sus campañas rumbo a la Presidencia de la República. Esto resurgió en el debate con duros cuestionamientos.

Claudia Sheinbaum, candidata de Sigamos Haciendo Historia —Morena-PT-PVEM—, ha declarado que no es religiosa; no obstante, afirma que en casa de sus abuelos celebraban fiestas judías, pero su vida familiar era laica porque en realidad creció “sin religión”.

Ella tiene orígenes judíos por sus abuelos asquenazíes, que emigraron de Lituania en 1920, y a sus abuelos sefardíes, que dejaron Bulgaria en 1940 escapando del Holocausto.

“Estoy muy orgullosa de mi origen, de mis abuelos paternos y de mis abuelos maternos”, declaró en un video recuperado por Enlace Judío en 2018.

Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México —PAN-PRI-PRD—, afirma que su religión es la católica, misma que heredó de su familia.

Incluso se declara abiertamente guadalupana, y el pasado 12 diciembre de 2023 presumió su visita a la Basílica de la CDMX para celebrar a la Virgen de Guadalupe en compañía de su familia y posteriormente visitó al papa Francisco, del cual expresó: “Mi encuentro con el papa fue un encuentro de carácter espiritual. Pude dialogar con él sobre la Encíclica Fratelli tutti y justamente habla del amor fraterno”.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), no ha mencionado a qué religión pertenece, aunque se comprometió con la iglesia católica a erradicar la violencia en el país.

“Respeto todas las religiones, creo que México tiene que estar unido más allá de las creencias de cada quien (…) No puedes ladearte con una religión y no con otra. Creo en el Estado laico”, dijo al respecto.

Verónica Silva Castro

Doctora en Sociología, analista, politóloga y catedrática de la UNAM y de la Universidad la Salle

¿Cuál es el peso de la religión en México?

— Hay predominancia del catolicismo, es uno de los países que concentra la mayor población católica en el mundo. Actualmente también tenemos una diversificación religiosa, se ha aumentado el secularismo y el ateísmo, y la religión definitivamente sigue teniendo una influencia cultural y social para la vida de los mexicanos. Somos un país con muchas festividades religiosas; más que creyentes, en muchos casos hay rituales y festividades como la Semana Santa, el Día de la Virgen del Guadalupe y el Día de los Muertos, que tienen un impacto profundo en la vida social y cultural del país.

En un estado laico, ¿por qué es tema de conversación la religión?

— Somos un país con profundos valores y creencias personales. En ese sentido, los votantes pueden interesarse en la religión de un candidato porque creen que esta puede influir en sus valores personales y, por lo tanto, en sus decisiones políticas. Aunque es un tema del ámbito privado, la fe de un candidato podría ofrecer pistas sobre sus posturas en temas sociales y éticos, en temas divergentes. Por lo tanto, su influencia en la política y en la percepción de los candidatos sigue siendo significativa.

¿Podría un tema religioso modificar las preferencias de voto de los mexicanos?

— Sí, un tema religioso sí puede modificar, aunque su impacto puede variar según el contexto y la naturaleza del tema en cuestión. Hay una identificación con el candidato y en ese sentido también existe una influencia de los líderes religiosos en algunas comunidades.

Sobre el uso de la falda con la imagen de la Virgen, ¿cuál es el tema de fondo a discutir?

— No es la primera vez que una candidata a candidato utiliza ciertos iconos o símbolos religiosos para tratar de influir en una población. El tema de fondo a discutir es que están abiertos a una tolerancia respecto de la libertad religiosa y tratar de convencer a un cierto porcentaje del electorado.