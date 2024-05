Así reaccionaron políticos y las redes sociales ante el anuncio de Alejandra del Moral de dejar al PRI

Alejandra del Moral, excandidata del PRI a la gubernatura del Edomex, renunciará al PRI, el cual está bajo el mando de Alejandro Moreno, para sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia de la República.

Del Moral reveló que nunca recibió una invitación formal por parte de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, para formar parte de su equipo. Diferentes políticos, a través de las redes sociales, reaccionaron a la decisión de la expriista:

Eruviel Ávila, exgobernador del Estado de México con el PRI, y quien también renunció al tricolor para sumarse al proyecto de Sheinbaum, le dio la bienvenida a Del Moral: “Apreciada Alejandra del Moral, además de valiente, tienes un gran talento. Vas a aportar mucho al proyecto de nuestra próxima presidenta: Claudia Sheinbaum. Bienvenida”.

Eruviel Ávila

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, comentó: “El proyecto de @Claudiashein sigue sumando voluntades y convenciendo a miles de hombres y mujeres que se comprometen con la continuidad de la transformación nacional. Por su entrega del PRI a la derecha corrupta, dentro de muy poco a Alito habrá que empezar a llamarle ‘Solito’. ¡Se les está hundiendo el barco!”

Mario Delgado

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, publicó: “Los verdaderos esquiroles. Apuntan con el dedo a otro lugar para ocultar lo evidente. Ahí está su voto útil. Está claro cuál es la única alternativa”.

Xóchitl Gálvez, aspirante a la Presidencia de México por la alianza PAN, PRI y PRD, al terminar su cierre de campaña en Pachuca, Hidalgo, afirmó que la salida de Alejandra del Moral no afectará su campaña política a tan solo unos días de las elecciones del 2 de junio. “Realmente no (afectará) porque ella no se lleva nada, ella no traía nada, no se lleva nada, no traía ganas de ganar, entonces ¿qué se va a llevar? Nada”, comentó a la prensa la candidata.

Javier Lozano, exsecretario del Trabajo en el gobierno de Felipe Calderón, expresó: “Sí, es tiempo de mujeres, más no de traidoras y dóciles seguidoras de un régimen autoritario. No cuentes conmigo. Qué vergüenza. Eso sí: con dinero baila el perro”.

Javier Lozano

Kenia López Rabadán, senadora del PAN, dijo: “jajajajaja tanto criticas al PRI y te llevas siempre a los corruptos (ejemplos adicionales Bartlett y Murat). Sheinbaum, tus acciones desesperadas son una muestra clara de que Xóchitl Gálvez va a ser ¡PRESIDENTA DE MÉXICO!”