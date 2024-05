Con más de 100 mil desaparecidos en México, AMLO celebra hallazgo de un general muerto hace más de un siglo

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la “mañanera” de este martes que ya fueron localizados y repatriados los restos del revolucionario mexicano Catarino Erasmo Garza Rodríguez, quien murió en 1895 luchando junto a liberales colombianos en Bocas del Toro, Panamá.

“Ya se trajeron los restos y se están haciendo los estudios con familiares, que también están muy contentos”, aseguró el primer mandatario en acostumbrada reunión con representantes de los medios de comunicación en Palacio Nacional.

Cabe recordar que en febrero pasado, Morena y sus aliados en el Senado aprobaron el envío de 80 marinos y soldados a Panamá para buscar los restos del general desaparecido hace más de un siglo.

De acuerdo con López Obrador, la importancia histórica de Catarino Garza, radica en que 18 años antes del inicio de la Revolución Mexicana intentó derrocar a Porfirio Díaz. En ese sentido, mencionó que se están realizando esfuerzos para localizar los restos de José María Dionisio Melo, expresidente de Colombia, asesinado en La Trinitaria, Chiapas, en 1860 durante la intervención francesa.

Informó que hay drones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobrevolando la región en busca del sitio donde podrían estar los restos de Melo, el único presidente indígena de Colombia, por lo que llamó a los pobladores de La Trinitaria para que permitan estos trabajos, pues se sabe que existe desconfianza entre los locales.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo consideró que figuras como Garza y Melo representan un vínculo histórico entre México y Colombia, y con ello se fortalecen los lazos culturales y de memoria entre ambos países.

¿Un gasto innecesario?

Según consta en una investigación realizada por El Universal, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) desembolsó más de medio millón de pesos en la compra de herramientas, insumos y consumibles para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos del general Garza en Panamá.

En el fallo de la licitación E-2024-00013831, se detalla la adjudicación directa por un monto de 560 mil 353 pesos para la adquisición de diversos materiales necesarios para la operación, incluyendo brochas, escobas, cubetas, flexómetros, cajas de cartón, cintas industriales, y carretillas, entre otros.

¿Y los desaparecidos en el país, cuándo?

Esta declaración en la “mañanera” y el despliegue tanto económico como de personal federal llama la atención en un contexto de enojo e incertidumbre donde aún con la opacidad gubernamental se tienen registros de que en México están desaparecidas más de 100 mil personas.

A inicios de 2024, México tenía un aproximado de 114,000 personas no localizadas. Entre 2022 y 2023, las desapariciones aumentaron más del 30%, y 2023 marcó un récord con 11,923 desapariciones reportadas.

Ante esta situación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó un nuevo censo de desaparecidos, indicando que de los 110,964 reportes, sólo 12,377 eran casos confirmados de desaparición.

No obstante, esta información generó una ola de críticas sobre la metodología y la transparencia del proceso de conteo. A pesar de la creación de fiscalías especializadas y comisiones de búsqueda, se señala que las acciones no están coordinadas y parecen ser más un esfuerzo por reducir las cifras en papel que una verdadera búsqueda de los desaparecidos, de aquellos que no han corrido con la suerte del general Catarino Erasmo Garza Rodríguez.