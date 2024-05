¡Claman por ayuda!: ciudadana palestina pide apoyo a familiares mexicanos para salvar su vida

La guerra en la Franja de Gaza dejó a Heiam Habouda y a sus tres hijos, menores de edad, sin nada y hace algunos días tuvieron que huir de la ciudad palestina de Rafah debido a los recientes bombardeos suscitados en la zona, en donde se encontraban viviendo en una casa de campaña, pasando hambre y con el miedo latente a los ataques.

Por ello, familiares en México se organizaron y crearon una página para recaudar fondos y lograr que se trasladen a Egipto para posteriormente viajar a nuestro país en donde esperan comenzar una nueva vida alejados de todo lo que conocían y tenían, pero con la protección y el cariño de sus seres queridos.

En entrevista con Publimetro, Jimena Lizárraga, cuñada de Heiam, platica sobre la campaña para salvar a esta familia y traerlos a México.

Palestina Foto: Cortesía

¿Nos puedes contar sobre lo que estás haciendo para apoyar a Heiam Shamouda Shurair?

—Ella es hermana de mi esposo, actualmente toda su familia se encuentra viviendo en la franja de Gaza, en una zona de guerra. Ella se comunicó conmigo para pedir ayuda, allá no tienen internet y ella me solicitó crear una campaña en GoFundme. Me pidió salir de ahí con sus tres hijos, los cuáles son menores de edad.

Estamos tratando de sacarlos de ahí, nos ha costado trabajo comunicarnos y prácticamente el objetivo de la recaudación es lograr reunir 20 mil dólares, nos están pidiendo 5 mil dólares por cada persona para que los puedan sacar hacia Egipto.

¿Cuál es tu relación con Heiam?

—Ella es mi cuñada, es hermana de mi esposo, mi marido es de origen palestino. Ella actualmente cuida a sus hijos, tenía un negocio, pero actualmente no tienen nada, derrumbaron su casa.

¿En dónde están viviendo ella y sus tres hijos?

—Están enfrentando una situación complicada. Se tienen que estar moviendo. Hace unos días estaban en Rafah en unas tiendas de campaña, pero como recientemente hubo un ataque y bombardearon esa zona, ahorita están como refugiados en una escuela. Tristemente ningún lugar es seguro.

¿Ustedes solicitaron ayuda a las autoridades mexicanas?

—Si... ella tiene una hermana que vive en Mérida y se acercó a las autoridades migratorias y la respuesta fue que sólo podrían ayudarlos al llegar a México, pero no nos ofrecen ninguna ayuda para poder sacarlos de Gaza.

¿Desde cuándo empezaron a organizarse acá en México para rescatar a tu cuñada?

—Hace un mes y medio empezamos con el tema de la recaudación, pero desde que empezó la guerra hemos estado en contacto. Desafortunadamente el gobierno mexicano tampoco puede hacer mucho. Me imagino que por el tema del conflicto, al llegar a México, ella y los niños ingresarían como refugiados. Obviamente nosotros nos vamos a hacer cargo de ellos, aquí tienen casa y nosotros los vamos a apoyar. Cuentan con dos familias que estamos dispuestos a apoyarlos, su hermana que vive en Mérida y nosotros.

¿Cómo les ha ido con la recaudación?

—Vamos bien, siento que podríamos ir mejor. Afortunadamente la gente en México está más consciente de lo que sucede en esa zona, ya tienen más conocimiento de lo que pasa a través de las redes sociales, ya hay mpas solidaridad hacia las personas que viven ahí.

¿La cuestión del idioma no sería un problema para Heiam?

—Ella habla un poco de inglés. Sus hermanos o sea mi esposo y su hermana que vive en Mérida hablan español. Y la verdad es que los niños tendrían que aprender español. Los niños tenían su vida allá y ahora su situación cambió de forma drástica.

¿Cómo es la situación actual de Heiam y los niños?

—Los niños iban a la escuela, vivían en una situación ‘normal’, digamos, porque en esa zona conocida como la Franja de Gaza, le llaman la cárcel más grande del mundo porque es muy difícil salir y entrar, aunque no estén en conflicto, se les ha cerrado la puerta a los palestinos para que puedan viajar, todo es muy complicado, pero dentro de lo que cabe los niños iban a la escuela. Ahorita no hay nada, no hay escuelas, no hay ni comida y nos preocupa el tema de la salud mental de los niños. Estamos tratando de que sigan vivos, pretendemos sacarlos a través de Egipto...

¿Has podido platicar sobre la situación de cambio que va a vivir Heiam y sus hijos al venir a México?

—Si. Ella está dispuesta a venir para acá, sobre todo por sus hijos. Ella me pidió el apoyo personalmente a mi, yo creo lo hizo principalmente para salvar a los niños.

¿Algún mensaje final que quieras dar?

Pues pedirles a las personas que tengan un poco más de consciencia y empatía porque hay millones de familias palestinas que requieren apoyo. Poder alzar la voz por los que no pueden tener voz en este momento. Que se imaginen que de un día a otro se tengan que salir de su casa, abandonar todo lo que han conocido, su historia su cultura.