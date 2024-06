¿Qué delitos e incidencias han ocurrido en la elección de este 2 de junio en México?

A unos minutos de haber iniciado las elecciones del 2 de junio en las más de 170 mil casillas que se instalaron por el Instituto Nacional Electoral (INE), se registraron las primeras incidencias de la jornada electoral, como robo y quema de boletas, retraso en la apertura de casillas y falta de funcionarios de casilla, entre otros.

Intentan quemar boletas en Querétaro

Un sujeto roció gasolina e intento quemar las urnas que se encontraban en la casilla en la primaria Bicentario, a espaldas del parque Querétaro 2000, en la colonia Villas del Parque. En un video difundido en res sociales se observa que los ciudadanos que participan en la jornada electoral, cuando se presentó un sujeto y le habrían rociado gasolina a las urnas, donde presuntamente se encontraban las boletas que habían depositado durante la mañana los ciudadanos.

Luego intento prenderles fuego al ser descubierto huyó, logrando cruzar una reja de las instalaciones, donde ya lo esperaba otros sujeto abordo de una motocicleta, cuando intentan dar marcha, un automóvil particular los embiste. Tras recibir el golpe, los sujetos caen al suelo, cojeando, avientan los cascos y dejan tirada la moto sobre la calle para escapar con lesiones en la pierna. Cruzaron un parque y huyeron sin ser detenidos.

Un hombre intento quemar boletas electoral en una casilla en Querétaro (Foto: X9

Roba boletas de casilla

En el municipio de Tlanapalá, Puebla, se reportó el primer incidente de robo de boletas en las casillas. A través de redes sociales, comenzaron a difundirse videos en donde se muestra a sujetos con cubrebocas y sudaderas con gorra llevando en mano las boletas de las casillas en la escuela Gabriela Mistral.

Los sujetos iban armados y robaron alrededor de 500 boletas. Los ciudadanos y funcionarios de casilla que se encontraban en el lugar no opusieron resistencia y optaron por captar el hecho. La Secretaría de seguridad Pública del Estado informó que habría arrestado a ocho personas.

Tlapanalá. Un grupo de hombres 'encapuchados' y con cubrebocas se robó las urnas en la escuela Gabriela Mistral. (Especial)

Hurtan boletas electorales

En el municipio de Jacona, Michoacán, un grupo de hombres armados irrumpió en una casilla donde hurtaron las boletas electorales de al menos siete casillas, ordenando a los funcionarios que entregaran el material electoral. Un total de 24 incidentes se han registrado en tan solo unas horas de haberse iniciado la votación en Michoacán, según Verónica Ramírez Reyes, vocal de Organización Electoral en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Michoacán.

Otro incidente se presentó en el municipio de Cotija, donde la ubicación de una casilla fue cambiada sin previo aviso, siendo trasladada a un salón. En la sección 2051 en Zitácuaro, una persona votó sin credencial o sin aparecer en la lista nominal; se suspendió temporalmente la votación en la casilla 2024, ya que la presidenta de la mesa directiva olvidó el paquete en su casa.

Tres incidentes se presentaron en el distrito seis de Ciudad Hidalgo: en la casilla 649 básica no se presentó el secretario; en la 649 contigua 1 no se presentaron el segundo y tercer escrutador, y en la 649 contigua 2 no se presentaron funcionarios. En todos estos casos, los ciudadanos de la fila tomaron sus lugares.

En el distrito 9 de Uruapan, en la casilla 2316 se encontró propaganda electoral al exterior de la casilla; en el distrito 10, en la casilla 2749 contigua 1 hubo interferencia de partidos en la votación.

Funcionaria utiliza carretilla para trasladar material (Captura de pantalla )

Intentan impedir funcionamiento de una casilla

Sujetos intentaron impedir el funcionamiento de una casilla ubicada en la colonia Chapalita, en el municipio de Zapopan, Jalisco, colocando una cadena en la entrada del inmueble donde se celebraría la elección, lo que retrasó varios minutos la instalación de las urnas. Cámaras de seguridad del inmueble captaron el momento en que dos hombres llegaron a bordo de un vehículo.

Uno de ellos bajó para colocar una cadena en la puerta de ingreso a la escuela, mientras que el otro vigilaba que nadie los viera cometiendo el ilícito. Una vez que encadenaron la puerta, se retiraron.

En la mañana, los funcionarios de casilla se encontraron con la puerta bloqueada y tras pensarlo, decidieron cortar la cadena con una segueta, lo que retrasó varios minutos la instalación de la casilla y el funcionamiento de la misma. Este hecho fue denunciado a las autoridades correspondientes y el retraso fue registrado en la hoja de incidencias de la jornada electoral.

Encadenan acceso a casilla electoral (Foto: X)

Avientan petardos en casilla del Edomex

En el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, un sujeto lanzó petardos a una casilla para votar, quien afirmó que le pagaron 300 pesos para hacerlo. Fue detenido agentes de seguridad después de haber cometido su acto delincuencia.

Realizan detonaciones

En Baja California, un sujeto realizo detonaciones de arma de fuego cerca de una casilla ubicada sobre el boulevar Fundadores a la altura del Soriana, en la colonia El Rubí. De acuerdo con el reporte, dos personas resultaron heridas: un adulto sin identificar y una mujer de 24 años de edad. La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detuvo a una persona que cumplía con las características descritas por trestigos. Usuarios de redes sociales compartieron algunas fotografías y video de los hechos a través de la plataforma X.

Amenaza de bomba no frena las ganas de votar en Cuajimalpa

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intentaron cerrar la casilla 752 debido a una supuesta “amenaza de bomba” en un centro de votación ubicado en el Parque San Francisco de Asís, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía de Cuajimalpa. Los ciudadanos se negaron a abandonar el lugar e incluso “abuchearon” a los policías de la Ciudad de México.

En las redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, tras una exhaustiva labor y revisión del lugar, no se encontró ningún objeto explosivo, por lo que las votaciones continuaron sin contratiempos.

“Personal de la SSC acudió a la casilla #752 ubicada en la avenida Loma del Parque, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, luego de que un funcionario de la demarcación reportara la probable presencia de un artefacto explosivo”.

“Después de realizar una revisión en el lugar y efectuar un recorrido en las instalaciones, se determinó que no había ningún objeto que pusiera en riesgo a los asistentes, por lo que se continuaron las votaciones sin que se reportaran incidentes”, indicó la SSC a través de las redes sociales.