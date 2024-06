Más de 220 pesos costó cada voto de millones de mexicanos el 2 de junio

Ante una jornada electoral histórica, donde millones de mexicanos se dieron cita en sus respectivas casillas electorales a emitir su voto desde las primeras horas del domingo 2 de junio, no faltaron quienes no asistieron o no dimensionaron la seriedad del momento ya que se puede pensar que ejercer el derecho al sufragio no tiene costo, pero la realidad es otra debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) duplicó gastos ante el proceso electoral 2023-2024.

Con una participación ciudadana que marcó historia el pasado domingo 2 de junio, de acuerdo con el órgano electoral éste aprobó un tope de gastos de 22 mil 322 millones 879 mil 716 pesos. Sin embargo, ¿Cuánto se gastó para que cada ciudadano saliera a ejercer su derecho al sufragio?

Funcionarios de casilla INE

Hasta las 18:45 horas del 3 de junio, el sistema del INE mejor conocido como el PREP, registró una participación del 60.01%, lo que significa un total de 55 millones 688 mil 524 de boletas contabilizadas.

Con el número de participación total que el PREP registró hasta las casi 19:00 horas, significa que el 60.01% de participación traducida a la asistencia de 58 millones 871 mil 236 personas a las urnas, equivale al gasto de 13 mil 395 millones 960 mil 117.6 pesos del presupuesto establecido por el órgano electoral para el ejercicio democrático del pasado 2 de junio.

Por lo que el voto de cada persona costó alrededor de los 227.54 pesos, precio que se tomó en cuenta dentro del presupuesto del INE, sin embargo es importante definir que el monto antes mencionado de más de 22 mil 322 millones de pesos no se incluyó el financiamiento público de los partidos políticos, ya que fue aprobado por separado y refleja el recorte de cinco mil 003 millones 205 mil 906 pesos aprobado por la Cámara de Diputados.