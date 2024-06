“Confrontación entre el mismo pueblo”: Declaraciones de AMLO sobre Tila, Chiapas

En su conferencia matutina realizada este lunes 10 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre los preocupantes hechos sucedidos últimamente en el municipio de Tila, Chiapas. Esto engloba la violencia y las balaceras, así como el éxodo de habitantes que dejaron sus hogares.

Según el presidente, los hechos ocurridos se generaron a partir de una “confrontación” entre las personas del mismo pueblo.

Más de tres mil habitantes exiliados de Tila

Lo sucedido en Chiapas está llamando la atención a nivel nacional. El enfrentamiento entre dos grupos armados, denominados “Los Autónomos” y “Los Karma”, han movilizado a sus habitantes fuera de su localidad.

Ante el gran terror causado por las balaceras y la quema de hogares y comercios, el presidente AMLO lamentó la situación, así como explicó con más claridad las razones de este enfrentamiento:

“Esto que está sucediendo en Tila es muy lamentable porque no es la lucha contra el aparato del Estado, represor o la lucha contra un cacicazgo. No, es una confrontación entre el mismo pueblo porque no se ha podido armonizar”.

“Tila está abandonado”: Gral. Luis Cresencio Sandobal, secretario de Defensa

La intervención de la Guardia Nacional fue dirigida en colaboración con el general de la SEDENA, Luis Cresencio: “Di instrucciones a la secretaria de Gobierno que formaran un equipo con la SSPC, con la Secretaría del Bienestar, para ayudar a la gente y ya hay dos campamentos, se les están llevando alimentos”

Con el ingreso de 500 unidades de las fuerzas federales, el presidente AMLO espera que los habitantes que actualmente se encuentran en albergues puedan regresar pronto a sus hogares en Tila: “Lo que queremos es buscar el acuerdo para que regresen a sus comunidades, y que regresen a sus casas y que regrese la paz y hay que tener confianza que se logra”