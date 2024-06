Mensajes de WhatsApp de Norma Piña causan denuncia anónima

Debido a la atmósfera tensa entre las futura presidencia de Claudia Sheinbaum y la reforma constitucional al Poder Judicial promovida en el Plan C por el presidente AMLO, la ministra Norma Piña se encuentra en el ojo de huracán por sus amistades políticas en medio de la transición.

Ya el presidente, en su conferencia matutina, había señalado a Norma Piña. Ahora, una reciente denuncia se suma en medio de la discusión.

La actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña había organizado una cena el 12 de diciembre junto con tres ministros. Además, a esta junta también asistió Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Sin embargo, pareciera que los mensajes escritos por Piña ejercen cierta presión hacia los miembros.

Se piensa que esta cena fue promovida por Piña para evitar la renuncia de Reyes Rodriguez Mondragón en su cargo de la presidencia del Tribunal Electoral. Además, la reunión también tendría el fin de inclinar y “propiciar” el favorecimiento para una candidatura.

Entre sus mensajes de WhatsApp con el magistrado Felipe Alfredo Fuente Barrera, uno de los asistentes de la reunión, se lee lo siguiente:

No me voy a meter pero ojo, si tengo que salir a decir lo que pienso lo haré. A estas alturas de mi vida, lo único que me interesa es la tranquilidad de mi consciencia. ¡Y voy con todo! ¡Y tengo mucho que decir!”

— Norma Piña