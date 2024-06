4 meses en terapia intensiva y 7 de recuperación, el calvario de Thalía por explosión de gas en Matamoros

Thalía es una joven de 37 años, madre de tres hijos, quien el pasado 29 de junio de 2023 vio como su vida cambió de un momento a otro, luego de una explosión de gas natural ocurrida en su departamento ubicado en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

Lo peor del caso es que Thalía “N” no tenía contratado el servicio, por lo que la fuga se originó en el sistema de alcantarillado llegó hasta su baño y al momento de abrir la puerta de su departamento se originó el chispazo que provocó la explosión.

Salvador “N”, hermano de Thalía se encargó de contar su historia a través de redes sociales y al respecto dice que no se imaginaba la gran recepción que tendría entre los usuarios el caso de su hermana.

Para conocer un poco más de la historia ofreció una entrevista a Publimetro y esto fue lo que nos contó:

¿Cómo era la vida de Thalía antes del accidente?

—Mi hermana era una mujer alegre, muy apegada a la familia. Se desvivía por sus hijos. Siempre estaba de arriba a abajo, cuando podía ayudar lo hacía, quería conocer Santorini, quería recorrer el mundo. Vivía en Matamoros y la mañana de la explosión acababa de dejar a sus hijos en la escuela y se encontraba estudiando belleza.

¿Cómo les avisan a ustedes del accidente de tu hermana?

—La vecina que auxilia a Thalía tras la explosión se comunica con mi cuñado porque ella se sabía algunos números telefónicos. Posteriormente él acude a buscarla al hospital. Ella entró en un proceso muy delicado, primero ingresa a una unidad de terapia intensiva porque tenía 60% de su cuerpo quemado.

¿Cómo ha sido este año a raíz de que pasó el accidente?

—Mi mamá, mi cuñado y yo estuvimos al pendiente de ella en el hospital. Los doctores nos dijeron que tenía que estar cuatro meses en terapia intensiva y 7 meses de recuperación. Y nosotros como familia estábamos con ella 24/7 apoyándola.

Con respecto a la empresa Engie...¿Se deslindaron del accidente?

—Así es. A través de un comunicado ofrecieron este martes su postura sobre el caso. Yo hice una investigación y tengo pruebas de lo que pasó ese día. He presentado argumentos con sustento y otras cosas no las he dado a conocer porque forman parte de la carpeta de investigación.

¿Existe una denuncia penal?

—Si. se presentó una denuncia penal por lesiones. Sin embargo la Fiscalía no nos ha dado avances sobre el caso. Tenemos un grupo de abogados, esto que yo hice de denunciar el caso en redes sociales ha tenido un impacto impresionante y creo que la respuesta fue abrumadora y todo lo que ha acontecido ha sido por la respuesta que tuvimos de la empresa.

¿Algún mensaje final que quieras dar?

—Pues afortunadamente ya estamos teniendo un acompañamiento por parte de la Semarnat para que se aclare el caso. y quiero agradecer a todas las personas que han compartido la historia en redes sociales.

Salvador “N” indicó que existe una página de apoyo para Thalía: yosobreviviente.com en donde se pueden recibir donativos para los gastos que han tenido que afrontar en pro de la salud de su hermana.