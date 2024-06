Parlamento Abierto para reforma al Poder Judicial es ‘simulación’, alertan PRI y MC

Tras anunciar Morena que la próxima semana iniciarán los foros de discusión del Parlamento Abierto para la reforma al Poder Judicial, tanto el PRI como Movimiento Ciudadano, coincidieron en advertir que ojalá no sea una ‘simulación’ porque la elección de mil 800 magistrados, jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia mediante el voto popular como plantea la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador no es un asunto menor.

En entrevista con Publimetro, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, explicó que con la iniciativa que pretenden sacar adelante Morena y sus aliados —PVEM y PT— se desprecia la carrera judicial sin conocerla.

“En una democracia hay cargos de elección popular y otros que no lo son, por lo que la reforma al Poder Judicial es una regresión a la división de poderes”, señaló, a la par que, cuestionó sobre la urgencia de sacar esta reforma a como dé lugar en el mes de septiembre.

Hizo un llamado a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para que no se ‘precipite’ sobre el tema, ya que será la población quien sufra las consecuencias de elegir no sólo a los ministros de la SCJN por voto popular sino a una gran cantidad de jueces y magistrados.

Dijo que puede ser la construcción de una narrativa para posteriormente decirle a la sociedad que hubo discusión sobre el tema y a final de cuentas no se le moverá ni una coma a la propuesta original enviada el 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que una reforma similar se hizo en Bolivia y desafortunadamente no funcionó, por lo que ahora se encuentran en un impasse al no poder elegir a los jueces y magistrados y agregó que la propuesta como tal no existe en ningún país del mundo.

En tanto, el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Braulio López Ochoa, destacó que hasta el momento no hay mucha claridad en el sentido de la propuesta de reforma al Poder Judicial.

“No tenemos claridad sobre cómo se van a elegir a los jueces, magistrados y ministros de la Corte, si van a poder hacer campaña o no, hay muchos temas sueltos, aún no hay certeza sobre los lineamientos a seguir, ¿quién se va a elegir’, hay muchas discusiones por cada uno de los temas que deben abordarse”, expuso.

Destacó que en muchos temas en donde se ha hecho el Parlamento Abierto ha habido poca seriedad y se vuelve un esquema de ‘simulación’ y en este momento Morena tiene la oportunidad de demostrar si realmente quiere escuchar a la población y a los sectores involucrados o seguir sin escuchar e imponiendo su mayoría.

“Sobre todo porque se trata de modificar uno de los tres poderes de la Unión, no se trata de un asunto menor, es una cuestión muy relevante a la que se debe dar el peso correspondiente”, puntualizó.

Dijo que ante la mayoría de Morena en la próxima legislatura sólo queda esperar como se desarrolla el Parlamento Abierto y si sólo hay ‘simulación’ va a haber un resultado incorrecto que desencadenará en mucha tensión política.

Pidió que realmente se escuche a todos los sectores y se analicen todas las propuestas porque en la democracia hay que escuchar a las minorías y no sería alentador dejar de lado las opiniones de las partes involucradas en el tema.

Al respecto, resaltó que en la próxima legislatura Movimiento Ciudadano será la tercera fuerza política en el Congreso de la Unión, gracias a los votos de la ciudadanía y la idea es seguir construyendo de manera congruente a favor de México.

“Nosotros somos una propuesta distinta, hemos participado en votaciones diferenciadas con Morena, pero incluso con el PRI y el PAN y en la próxima legislatura vamos a ser una bancada bisagra, sobre todo en el Senado de la República y ahí cobramos una relevancia para seguir apoyando iniciativas en pro de la población”, concluyó.