¡Ya no hay respeto!, seis millones de adultos mayores padecen abandono y violencia en México

Alrededor de seis millones de adultos mayores son víctimas de violencia en su círculo familiar más cercano, señala una estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual destaca que además del daño físico hay otros agravios contra las personas de la tercera edad como son: abuso psicológico, explotación financiera, abandono y abuso sexual.

En México, aproximadamente existen 20 millones de adultos mayores, de los cuáles según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) señala que aproximadamente 18.5% de ellos son víctimas de maltrato, en tanto que otras instituciones como el Conapred destaca que alrededor de 3 de cada 10 personas mayores de 65 años están expuestos a situaciones de violencia.

Al respecto, Virginia Amalia Vázquez Téllez, académica de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, explicó que algunas de estas situaciones tienen que ver con daño corporal, actos verbales y no verbales contra ellos que les generan angustia, contacto sexual no consentido, descuido o desamparo, uso ilegal de sus fondos económicos o de la propiedad, así como la falta de políticas sociales y de salud adecuadas.

¿Quienes son los agresores?

La especialista alertó que, por lo general, no hay que buscar a quienes ejercen ese maltrato fuera de casa, ya que generalmente son las personas más cercanas del círculo familiar.

“En la mayoría de los casos se trata de los propios hijos, a veces los nietos, incluso la pareja, cuando existe, aunque también puede tratarse de vecinos o desconocidos”, expuso.

En las instituciones públicas y privadas cada vez hay más capacitación e información para darles mejor atención y servicio; no obstante, aún se reportan atropellos por parte de servidores públicos; aunque las personas adultas mayores conocen sus derechos en general, en numerosas ocasiones no los pueden ejercer por su vulnerabilidad, condición física, necesidad de cuidados, etc.

“No se animan a algo tan esencial como opinar o tomar decisiones; guardan silencio para no arriesgarse a dejar de recibir el cuidado de los familiares, además, no se debe perder de vista que, dentro de ese grupo poblacional, hay quienes son más vulnerables, por ejemplo las mujeres, alguna minoría, es decir personas indígenas y personas con discapacidad” — Virginia Amalia Vázquez Téllez, académica de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM

En tanto, Margarita Mass Moreno, quien forma parte del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, explicó que el 20% de los adultos mayores viven en situación de pobreza, solos y olvidados por su familia, esto es alrededor de 4 millones de personas mayores de 65 años.

Al respecto, señaló que en México existirán 14 millones de adultos mayores en condiciones de abandono para 2025, en tanto que actualmente hay un millón de hogares donde viven personas de la tercera edad solos. Por ello es necesario la implementación y mejoría de políticas públicas que velen por los derechos y garantías de las personas adultas mayores.

México, rezagado en materia de cuidados para adultos mayores

Por su parte, la especialista de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Lourdes Jiménez Brito, en entrevista con Publimetro comentó que México se encuentra rezagado en materia de cuidados de calidad para adultos mayores.

Al respecto, señaló que la ENASIC 2022 reflejó algunos datos interesantes, por ejemplo:

44.3% de los adultos mayores son cuidados por su hija o nieta

29.4% por su cónyuge o pareja

13.8% por su hijo o nieto

9.8% otro parentesco (mujer)

“La violencia que se ejerce contra las personas de la tercera edad obedece a múltiples factores, pero fundamentalmente tiene que ver con la falta de acceso a servicios de cuidados de calidad, muchas veces estas personas no disponen de redes o viven en hogares en donde las familias no disponen de recursos para estos cuidados, lo cierto es que la sobrecarga que sufren las mujeres principalmente cuidadoras, desencadena en algunos tipos de violencia”, expuso.

Cuestionada sobre los cuidados básicos que deben tener los adultos mayores, precisó que todo depende del nivel de autonomía de la persona de la tercera edad, ya que algunas no requieren de tanto apoyo en su día a día.

“En estos casos la familia es la principal proveedora de estos cuidados y desafortunadamente el sistema de salud mexicano no ofrece una amplia cobertura para atender a estos adultos mayores, tenemos una fragmentación en la oferta, algunas ofertas en el IMSS, el ISSSTE, el Inapam podría ser una opción, pero se tiene que reforzar y ampliar la oferta de servicios para el cuidado de estos adultos mayores”, comentó.

Dijo que pese a que la política pública señala que los adultos mayores son un grupo poblacional importante, una proporción destacada de personas de la tercera edad requieren cuidados y no los reciben.

Senadores presentan punto de acuerdo

Este martes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República urgieron a la FGR y a sus homólogas de las 32 entidades federativas, a dar celeridad y especial atención a los casos de violencia cometida contra personas adultas mayores, así como asegurar y proteger en todo el procedimiento la integridad y los derechos de las víctimas.

A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, también llamaron al Gobierno federal a diseñar e implementar programas y estrategias que protejan a las personas adultas mayores y les garanticen una vida libre de violencia, alcanzar todos los niveles de bienestar y de una vida digna.

“En México la prevalencia de maltrato a personas mayores fue del 32.1%. El más frecuente fue el psicológico, con un 28.1%. Casi 58% de los encuestados informó haber sido víctima de un tipo de abuso, el 34 % de dos, y 8% de tres o más abusos”, señaló la senadora Geovanna Bañuelos, al presentar la propuesta.