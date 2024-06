12.5 millones de personas en México aún no saben cómo usar internet

Pese a que la tecnología se encuentra en todas partes y la conexión a internet de los mexicanos es cada vez mayor, al reportar en 2023, 97 millones de personas usuarias de este servicio, alrededor de 81.4% de la población, aún persiste la brecha digital, ya que aproximadamente 12.5 millones no saben cómo usar el internet, lo anterior se desprende de la ENDUTIH 2023 realizada entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

De esta cifra, 7.1 millones de personas se ubican en el ámbito urbano, mientras que 5.4 millones de personas en el ámbito rural, lo que significa 12% del total de las personas usuarias de internet en el país.

Pero no son los únicos, en total 22 millones 494 mil 094 personas no son usuarios de internet por diversas razones, de ellos 44.2% manifestó que porque no le interesa utilizarlo o no requiere del servicio, en tanto que 55.8% porque no sabe como acceder a la tecnología, de este porcentaje, casi el 60% son mujeres (58.6%), en tanto que 52.5% son hombres.

Al desglosar los datos, la actuaria Araceli Martínez Gama, directora general adjunta de Encuestas Económicas del Inegi, en entrevista con Publimetro, explicó que por grupos de edades 65% de las personas de 55 a 64 años manifestó que no sabe usar la tecnología, en tanto que de la población de 65 años y más, el 70% indicó que no utilizan el internet porque no saben como funciona.

“El otro grupo que manifestó que no sabe usar el internet fue el del rango de edad de 6 a 11 años, en donde el 46% dijo no usarlo porque no le permiten o porque no tienen acceso a la tecnología para poderse conectar”. — Araceli Martínez Gama, directora general adjunta de encuestas económicas del Inegi

Resaltó que la brecha digital en México, aún es un tema que se tiene que seguir impulsando porque en 2023, 85.5% de las personas de 6 años o más utilizó el internet en el ámbito urbano, mientras que el porcentaje en el ámbito rural fue de 66%, una diferencia de casi 20 puntos porcentuales.

Precisó que indudablemente ha habido un incremento en el porcentaje de usuarios, ya que por ejemplo en 2020 en el ámbito rural era de 51.2%, en 2021 fue de 56.5%, en 2022 de 62.3%, para llegar en 2023 a 66%.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023 se aplicó en 65 mil viviendas del territorio nacional, mediante un cuestionario de aproximadamente 100 preguntas que incluyó para esta edición información sobre dispositivos inteligentes (el internet de las cosas) y servicios de streaming en los hogares.

Internet, wifi y ciberseguridad

Por su parte, Germán Castillo, gerente de producto de Ikusi, empresa proveedora de tecnología y sistemas de seguridad para el sector empresarial, dijo que en los tiempos actuales no se puede negar la importancia del wifi para la conexión a internet, tanto en el ámbito público como en el privado.

Al respecto, comentó que la red 5G privada tiene la misma función que el wifi pero ofrece una mayor seguridad, ya que en la actualidad los usuarios temen conectarse a una red pública por la facilidad con la que pueden robar sus datos o incluso cuentas de WhatsApp.

“México se encuentra en un nivel medio de conectividad en América Latina, pero es indudable que en los próximos años se tendrá un crecimiento destacado en el tema de la conectividad, eso no me queda duda”, puntualizó.

Explicó que las tendencias actuales indican un movimiento hacia la adopción de redes híbridas que combinan elementos de redes cableadas e inalámbricas para ofrecer mayor flexibilidad y resiliencia; además el despliegue de redes privadas 5G está ganando terreno ofreciendo a las empresas una opción para mejorar la conectividad en entornos específicos con requisitos de alta seguridad y baja latencia (retraso en la comunicación de la red).

“En conclusión, las empresas deben invertir en tecnologías avanzadas y estrategias de gestión proactivas para asegurar que sus redes inalámbricas puedan soportar las demandas actuales futuras de un entorno empresarial dinámico y en constante evolución”, concluyó.