AMLO preside inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional en Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, estuvieron en la comunidad de Santa Cruz Xoxocotlán en la inauguración de las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional en el estado de Oaxaca.

Ahí, el mandatario dijo que no puede haber paz sin justicia, por ello se han destinado más recursos del presupuesto público para atender las necesidades de todos los mexicanos, dándole preferencia a los más pobres; al respecto, explicó que más de 30 millones de familias están recibiendo al menos un programa del Bienestar.

Dijo que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al iniciar su gobierno va a arrancar con el programa de apoyo para las mujeres de 60 a 64 años; en tanto que los jóvenes que no recibieron beneficios en 30 años, ahora con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se han otorgado 120 mil millones de pesos para cerca de 3 millones de jóvenes.

“El ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, si los jóvenes no tienen oportunidad de estudiar, si no han empleo, entonces se promueve la inseguridad y la violencia, por eso se están atendiendo las causas y por ello la importancia de la justicia, lleva tiempo porque es mucho el periodo de abandono”, manifestó.

Se refirió a la paz y resaltó que es muy importante la Guardia Nacional como garante de la seguridad a nivel nacional, con más de 130 mil elementos en todo el país y cerca de 400 cuarteles de la institución con presencia en todo México.

En tanto la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Guardia Nacional tiene como objetivo cuidar al pueblo de México, con disciplina, con honestidad, justicia y paz.

“Nos corresponde a partir del primer de octubre seguir fortaleciendo y consolidando a la Guardia Nacional con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión”, precisó.

Agradeció a quienes forman parte de esta noble institución: “Larga vida a la Guardia Nacional”, puntualizó.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, dijo que la Guardia Nacional cumple el primer lustro de su creación con la encomienda de garantizar seguridad a las familias mexicanas.

“Son más de 130 mil hombres y mujeres que brindan seguridad pública en todo el territorio mexicano, incorporando a sus filas a personas valientes, algunas que han perdido la vida en cumplimiento de su deber, el personal de esta institución se ha formado en disciplina y respeto en Derechos Humanos”, explicó.

Resaltó que gracias a su trabajo, la Guardia Nacional cuenta con la aprobación de 70% de la población mexicana.

“México, nuestro querido México no está condenado a la guerra está destinado a la paz”, puntualizó.

El gobernador Salomón Jara agradeció la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en Santa Cruz Xoxocotlán, a la par que agregó que en el estado se cuenta con la presencia de más de 7 mil elementos efectivos de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de los aoxaqueños.

“Seguimos haciendo historia y estamos más que listos para el segundo piso de la 4T, ‘Es un honor luchar con Obrador, Es un honor estar con Claudia hoy’”, precisó.

En tanto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval manifestó que se ha fortalecido la capacidad institucional de la Guardia Nacional que le permiten mantener un despliegue permanente en todo el país.

“Nos queda claro el elevado compromiso que tenemos con la patria, por ello seguiremos proporcionando todos los apoyos necesarios para que la GN sea la institución por excelencia para garantizar la seguridad de los mexicanos, jamás abandonaremos este proyecto que beneficia a este país y a todos los ciudadanos”.