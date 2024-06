Organizadores del ‘paro nacional’ de transportistas no tienen trato directo con Sedena: Nicolás Plascencia

Nicolás Plascencia Albiter, secretario general del Sindicato Nacional de Infraestructura, desmintió las acusaciones sobre un supuesto adeudo de 90 millones de pesos en el tramo 7 del Tren Maya, negando cualquier relación contractual con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o con los organizadores del llamado ‘paro nacional’ que se llevó a cabo este viernes.

En entrevista para Publimetro, Plascencia explicó que se han difundido publicaciones anónimas involucrándolo en una deuda vinculada con el coronel Mario Acevedo, jefe de frente en dicho tramo, y con un grupo denominado “Transportistas Unidos”. “Ellos son un grupo cuya razón social no existe. Gobernación lo confirmó. Han enviado mensajes y una señora llamada María Antonieta Flores se presentó como vocera”, indicó Plasencia.

El secretario general aclaró que Flores, esposa de Marco Reyes, quien se identificó como coordinador de “Transportistas Unidos”, no han trabajado en el tramo 7 del Tren Maya, donde supuestamente existe la deuda. Además, aseguró que Sedena no contrata sindicatos, sino empresas, y que éstas últimas son las responsables de llevar el material completo a las obras sin separar material y flete. “Sedena paga puntualmente cada ocho días a las empresas, y éstas a su vez, a los transportistas. Yo no tengo ninguna relación con ellos ni les debo un solo peso”, enfatizó.

De igual forma, Plascencia señaló que los mencionados intermediarios han intentado aprovechar la gran cantidad de trabajo en el Tren Maya para infiltrarse en las operaciones. No obstante, su participación no ha sido en el tramo en cuestión. “Es gente relacionada al sindicato libertad de Hugo Bello, conocido por su violencia e intentos de apoderarse de obras”, añadió.

¿Paro nacional?

Sobre el supuesto paro nacional, Plascencia detalló que las convocatorias fueron un fracaso. “En Veracruz, su intento de bloquear la carretera fue desmantelado rápidamente por la Guardia Nacional. En Bacalar, de los 30 camiones convocados sólo llegaron dos, y también fueron retirados por la policía”, comentó y que si en Amozoc, Puebla se registró una concentración mayor se debió a que el matrimonio ahí radica.

El secretario general expresó su descontento con la difusión de información no verificada en medios de comunicación, lo cual, según él, ha provocado angustia a nivel nacional. “Los medios no deben dar cabida a estas mentiras sin una investigación real. No tenían la capacidad de financiar un movimiento de esta magnitud”, afirmó.

Finalmente, Plasencia hizo un llamado a la calma y a la verificación de información, reiterando que ni él ni su sindicato tienen deudas con intermediarios y que Sedena continúa cumpliendo con sus obligaciones contractuales. “La situación real es que estos intermediarios han quedado sin trabajo y buscan crear conflicto para beneficiarse”, concluyó.