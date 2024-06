Jóvenes inician vida sexual desde los 12 o 13 años porque ‘se sienten solos’

En México, alrededor de 10.8 millones son jóvenes adolescentes de 15 a 19 años y precisamente este grupo poblacional está iniciando su vida sexual incluso desde los 12 o 13 años por factores como la soledad y falta de integración familiar, alertaron especialistas, quienes señalaron que “no buscan placer en sí, lo que quieren es cariño y aceptación”.

Al respecto, Claudia Sotelo Arias, directora del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia (CEEPI), expuso que los adolescentes que inician vida sexual a los 13 años o menos provienen de familias disfuncionales, en la mayoría de los casos, aunque en México el promedio de edad para una relación sexual es a los 15 años, en tanto que un tercio de los adolescentes entre 12 y 19 años son sexualmente activos.

De acuerdo con la especialista, otras causas que influyen para que ‘adelanten’ su primera relación sexual son la frustración, aburrimiento, hacinamiento, padres con intensa carga laboral y escenarios de violencia dentro del hogar, asimismo la influencia de las redes sociales es un detonante importante.

“Los padres no tienen tiempo para sus hijos. No supervisan sus actividades. Los jóvenes -a veces aún niños – se sienten abandonados y poco valorados por sus familiares. Es por ello que en ocasiones inician su vida sexual a muy temprana edad. No buscan placer en sí; lo que quieren es cariño y aceptación”, resaltó.

Explicó que este fenómeno se da a nivel mundial, ya que los adolescentes están más confundidos que en otras épocas, en muchos casos carecen de guía y se atienen a la información que hay en Internet y las redes sociales.

“Los jóvenes tienen sexo aunque no estén preparados para asumir su sexualidad, desde el punto de vista emocional, lo anterior con los consabidos riesgos, desde contraer enfermedades sexuales, embarazos no deseados y caer en redes de prostitución, entre otros” — Claudia Sotelo, directora del CEEPI

Por su parte, Jessica Rayas, gerente de contact center de M de Mujer, organización dedicada a proveer información accesible y adecuada sobre salud sexual y reproductiva en América Latina, principalmente en México y Guatemala, explicó en entrevista con Publimetro que en México el inicio de la vida sexual de los jóvenes se da entre los 15 y los 19 años.

“Necesitamos educar a estos jóvenes para que más allá de iniciar su vida sexual a edades tempranas, la inicien con responsabilidad y eviten algunas situaciones como el contagio de enfermedades de transmisión sexual, embarazo no deseado o dejarse influenciar por amigos para dar este paso”, precisó.

Destacó que ha aumentado la búsqueda de información sobre métodos anticonceptivos y actualmente alrededor de 50% de las y los adolescentes utiliza un método anticonceptivo en su primera relación sexual, asimismo 97% de ellos señaló que conocen sobre el uso de anticonceptivos como el preservativo.

Resaltó que México se ubica en primer lugar en América Latina en embarazo adolescente y eso es un tema preocupante, por lo que son necesarias políticas públicas para promover una mejor salud sexual entre adolescentes y jóvenes mexicanos.

Recomendaciones para padres

No hacer del tema del sexo un tabú. Es necesario tener educación sexual desde la infancia. Existen libros y videos que pueden aportar conocimiento o material de apoyo.

La sexualidad de los adolescentes es de ellos, no de sus padres. No está en juego el honor familiar y lo peor que se puede hacer es insultar. Nada como el amor y la comunicación.

No a los extremos. La desnudez, las formas explícitas de la sexualidad es sólo para los adultos; no le corresponde a los niños. Ellos no comprenden y pueden angustiarse o distorsionar la situación.

Es recomendable abordar el tema de los anticonceptivos. No hacerlo es tapar el sol con un dedo y en especial cuando el joven ya inició su vida sexual.

La sexualidad va más allá del placer. Tiene relación con el amor y es fundamental explicar a los jóvenes.

Sugerirles postergar el momento; entre más se tarden serán más maduros para asimilar el tema.

Indispensable conocer la actividad que llevan dentro de las redes sociales e Internet: es necesario hablar del tema con ellos dado los peligros a los que se pueden exponer en la actualidad.

Numeralia de la sexualidad de los jóvenes

Se estima que en México la mitad de las mujeres de 25 a 34 años tuvieron su primera relación sexual antes de los 18.7; mientras que la mitad de las mujeres de 35 a 49 años experimentaron este evento antes de los 19.4 años, según datos del Consejo Nacional de Población 2023.

En 2021, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 19.60% de las(os) niñas(os) y adolescentes de 12 a 19 años habían iniciado su vida sexual, de la(os) cuales, 80.10 usaron algún método anticonceptivo moderno en su primera relación sexual. Los métodos anticonceptivos modernos incluyen el condón masculino y femenino, DIU, implante subdérmico, pastilla de emergencia, inyecciones, óvulos, jaleas, espumas, pastillas y parches.

En 2018, 69.80% de las niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 años habían usado por lo menos algún método anticonceptivo tanto en su primera como en su última relación sexual, es decir, manifestaron un uso consistente de métodos anticonceptivos. No obstante, en entidades como Chiapas, este porcentaje es de apenas 54.10%.

En 2021, 90.25% de municipios a nivel nacional contaban con Servicios Amigables para adolescentes con atención a salud sexual y reproductiva. La entidad con menor proporción de municipios con Servicios Amigables era Oaxaca con 73.16%.