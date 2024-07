Reforma al Poder Judicial costará 3 mil 500 mdp; oposición acusa ‘desaseo’ en Diálogos Nacionales

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, estimó que la elección popular de ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial podría tener un costo aproximado de 3 mil 500 millones de pesos, los cuáles se tomarían de los fideicomisos que pertenecen a los trabajadores del sector.

Durante el foro en el que se abordan los temas de la austeridad, los fideicomisos y los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, el legislador destacó que la propuesta de reforma contempla que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se retiren ya no gozarán de la onerosa pensión vitalicia ni el haber de retiro que actualmente reciben una vez que dejan el cargo.

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Braulio López Ochoa, acusó que persiste la ‘simulación’ de parte de Morena en los Diálogos Nacionales que hoy tuvieron el tercero de ellos en Toluca, Estado de México.

Al abundar sobre el tema, explicó que el foro realizado este lunes en Guadalajara, Jalisco, fue un esquema parcial, lejos de los diálogos serios y plurales acordados, “Nuevamente un diálogo de la simulación”.

Morena no puede tomar dinero de los fideicomisos: PAN

En tanto, el diputado Santiago Torreblanca, del Partido Acción Nacional, expuso en entrevista con Publimetro que Morena no puede tomar el dinero de los fideicomisos porque éste pertenece a los trabajadores del Poder Judicial.

“La transferencia de los fideicomisos actualmente está suspendida y ese dinero no pertenece a la Tesorería de la Federación, ese dinero pertenece a los trabajadores del Poder Judicial y no se lo pueden quitar, es un patrimonio particular y privado”, explicó.

Indicó que Morena está asumiendo que la reforma va a pasar, y con ello está cometiendo un error porque en el Senado no tendrá mayoría calificada y sobre el tema comentó que Adán Augusto López Hernández ya está ‘operando’ para tratar de coptar a los tres legisladores que les faltan para lograr que la reforma al Poder Judicial se apruebe.

“Están abusando de la legítima demanda de la población sobre la procuración e impartición de justicia, pero la gente no distingue entre procuración y administración de justicia y por ello debemos informarles sobre la preparación que tienen ministros, jueces y magistrados”, concluyó.