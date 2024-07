Sheinbaum alejará a jóvenes de la delincuencia con nuevo programa social

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata electa a la Presidencia de la República, reafirmó su compromiso con los jóvenes anunciando la creación de “las y los jóvenes unen a México”, un nuevo programa social que beneficiará a millones de mexicanos.

“Lo dije en la campaña y lo vamos a hacer, un programa que se llame, así como ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’; vamos a hacer un programa que se llama ‘Las y los Jóvenes Unen a México’”

Por la mañana del martes, la próxima presidenta de México asistió como invitada especial al evento “Jóvenes: el corazón de la 4T”, donde personas de varios puntos de la República se dieron cita en el Polyforum Cultural Siqueiros, ubicado al sur de la CDMX; donde los simpatizantes mostraron su sólido apoyo a la exjefa de gobierno de la capital del país.

Con gritos de “¡Presidenta! ¡Presidenta!”, Sheinbaum Pardo arribó el escenario del recinto ubicado sobre la Avenida de los Insurgentes en la Ciudad de México, donde aseguró que este nuevo programa social tendrá como principal objetivo “que nunca, ningún joven, tenga que optar por una vida violenta; que no tengan la tentación nunca de acercarse a un grupo delictivo; que sepan que su patria, que su gobierno, que la nación siempre van a tener abiertas las puertas para las y para los jóvenes, para construir una vida de derechos, de paz, de justicia, en todo el sentido de la palabra ‘justicia’”.

Jóvenes tendrán acceso a la viviendas accesibles, educación y salud

Asimismo, la próxima titular del Poder Ejecutivo, recordó sus primeros pasos como activista, cuando a los 15 años encabezó su primer movimiento estudiantil llamado el “Movimiento de los rechazados” donde comenzó su lucha por la educación para todos los mexicanos.

“A los 15 años tomé la decisión de participar en el primer movimiento, había entrado a estudiar al CCH Sur, en la UNAM, y muchísimos jóvenes encabezaron un movimiento de rechazados, así se llamaba: ‘Movimiento de rechazados’

“Y me pregunté ‘¿Por qué hay jóvenes que tienen derecho a la educación y jóvenes que no?’ Y caminamos con los jóvenes que no habían podido entrar a la universidad y logramos que en aquel entonces entraran a la universidad y se abrieran más preparatorias. Después, en otro movimiento (...) se confrontaron contra el neoliberalismo, querían poner cuotas, querían poner colegiaturas en las universidades (...) Nosotros dijimos ‘no, la educación no es una mercancía que se compre con dinero; la educación no es un privilegio para los que puedan pagarla, la educación es un derecho’”, compartió Claudia Sheinbaum.

Mientras que en el tema de vivienda, la futura primera mujer presidenta de México, señaló que ya se encuentra trabajando junto a su equipo “en el presupuesto del 2025 y estamos destinando una parte de ese presupuesto para la construcción de viviendas accesibles para las y los jóvenes”.

Sheinbaum explicó que “son dos programas, el de vivienda del Infonavit y el de vivienda para las y los jóvenes que no tienen acceso al Seguro Social; que puedan rentar la vivienda y después acumular esa renta de manera accesible para, si así lo desean, poder adquirir posteriormente su vivienda”, remarcando que “al menos un millón de viviendas” se construirán “en los próximos seis años”.

Para concluir, Sheinbaum Pardo señaló que trabajará en consolidar el IMSS-Bienestar, mismo que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador ya comenzó, esto con el fin de que los mexicanos tengan “acceso a la salud de manera preventiva y la atención a la salud”, alegando que “son derechos del pueblo de México”.