Existen 25 falsos cirujanos plásticos por cada médico certificado en México

En los últimos 20 años se ha desatado un auge por la belleza, llevando al límite a algunas mujeres principalmente que acuden a clínicas estéticas a realizarse procedimientos quirúrgicos en lugares que no están adaptados para ello. De acuerdo con el titular de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) de la Secretaría de Salud, José Luis García Ceja, por cada especialista en cirugía plástica certificado, existen entre 20 y 25 personas que realizan procedimientos de dudosa calidad sin estar capacitados y en lugares insalubres.

El funcionario dio a conocer que la brecha entre la demanda de servicios y la cantidad de especialistas se ha incrementado desde 2004, lo que ha ocasionado malas prácticas que tienen como consecuencia en algunos casos discapacidad, daños en la movilidad e incluso la muerte de las personas que solicitan estos servicios.

Todo ello, resultado de intervenciones realizadas por médicos que carecen de competencias necesarias y en lugares que no reúnen las condiciones mínimas, y menos para atender una emergencia. Advirtió que el riesgo aumenta cuando personas con poca preparación suministran sustancias como biopolímeros —las cuáles además no están permitidas— que tienen consecuencias en la salud a largo plazo.

Clínicas de belleza Hay una gran diferencia entre procedimientos estéticos y cirugía plástica.

Para aquellas personas que están considerando un procedimiento quirúrgico estético, cabe destacar que en México existen tres mil cirujanos plásticos en todo el país de los cuáles sólo dos mil están certificados, indicó el cirujano plástico, José Romeo Castillo, en entrevista con Publimetro, quien recomendó que los pacientes verifiquen precios y en caso de encontrar ‘ofertas’ duden de su autenticidad, ya que les puede costar incluso la vida.

De acuerdo con el especialista, los médicos especializados en cirugía plástica pueden llevar a cabo procedimientos estéticos con son abdominoplastia, aumento de mamas, rinoplastia, bichectomía, etc., mientras que en las clínicas de belleza se llevan a cabo tratamientos como aplicación de botox, diversos procedimientos con láser, fotorejuvenecimiento, aplicación de ácido hialurónico, entre otros.

Resaltó que en la actualidad 60% de las mujeres y 40% de los hombres acuden a realizarse un procedimiento quirúrgico, en el caso de la población masculina son frecuentes: cirugía estética de ojos, nariz y orejas, principalmente, en tanto que la población femenina acude para realizarse una abddominoplastia y liposucción, así como aumento de mamas y levantamiento de glúteos.

Cabe destacar que en Latinoamérica, México ocupa el tercer lugar en esta práctica, principalmente por bichectomía, liposucción, aumento de busto, entre otras, sólo detrás de Brasil y Argentina.

¿Qué procedimientos de belleza realiza un dermatólogo?

Pero las intervenciones quirúrgicas no son el único servicio que se ofrece en este tipo de establecimientos, también hay quienes acuden por tratamientos estéticos temporales, como puede ser botox, láser, hilos rusos, entre otros, los cuales idealmente deben ser aplicados por especialistas como los dermatólogos y personal certificado.

De acuerdo con la dermatóloga Lizbeth Corte Casarreal, los procedimientos estéticos que puede realizar un especialista en la materia son los siguientes: aplicación de botox, rellenos faciales, perfilamientos faciales, bioestimulación, rejuvenecimiento de cuello y manos, así como la eliminación de lunares y tatuajes.

Los dermatólogos ayudan a mantener la piel saludable mediante el tratamiento de enfermedades y afecciones cutáneas cotidianas, como erupciones cutáneas, acné, psoriasis y rosácea, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos, asimismo tratan enfermedades de las membranas mucosas, el cabello y las uñas.

Cofepris sanciona a prestadores de servicios

Ante el incremento en el número de clínicas de belleza que llegan a realizar procedimientos quirúrgicos, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó que de 2022 a mayo de 2024 se sancionaron 81 consultorios y hospitales por malos procedimientos sanitarios, en diversas entidades de todo el país, principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

La dependencia indicó que las clausuras fueron resultado de revisiones a diversos establecimientos donde se desarrollan actividades industriales, comerciales y/o de servicios que pueden ocasionar riesgos sanitarios.

Entre las anomalías encontradas en dichos establecimientos están el no contar con autorización sanitaria, las condiciones insalubres, el personal no es profesional de la salud, los cirujanos plásticos no cuentan con la debida certificación de especialidad para realizar cirugías estéticas como lo requiere la legislación sanitaria o bien, se impide el paso al personal verificador, con lo cual no se puede garantizar la correcta prestación del servicio.

Clínicas de belleza deben cumplir normatividad

En opinión de Mirna Hernández, abogada y CEO de DEPSA Legal, la regulación adecuada de diversos tratamientos en clínicas de belleza es esencial para garantizar la seguridad y eficacia, así como para proteger a los consumidores de prácticas potencialmente inseguras.

“La observancia de regulaciones y la obtención de los permisos correspondientes son esenciales para la seguridad de los pacientes en las clínicas estéticas, Es de vital importancia que este tipo de servicios se brinden con las normativas vigentes. De manera general he trabajado para que este tipo de establecimientos se regularicen y cuenten con todos los permisos para que operen desde la legalidad y a su vez, los clientes no tengan resultados adversos a los que esperan o complicaciones por una mala praxis”, destacó.

Señaló que en el competitivo y creciente sector de la estética, no basta con tener los equipos más avanzados del mercado. Es esencial que las clínicas de belleza cumplan con las normativas establecidas por las autoridades sanitarias para garantizar tanto la seguridad de sus clientes como la integridad de sus operaciones.

Dentro de estas normas destacan la higiene y el saneamiento, con el objetivo de prevenir la transmisión de infecciones y garantizar la seguridad de los clientes. Además, el personal debe estar debidamente capacitado y certificado para garantizar la ejecución segura y adecuada de los procedimientos estéticos.

¿Costos de las cirugías plásticas?

Algunos de los montos por los procedimientos quirúrgicos:

Abdominoplastia

1.- 90 mil a 110 mil pesos

2.- 75 mil a 85 mil pesos

3.- 65 mil a 89 mil 900

Aumento mamario

1.- 90 mil pesos

2.- 65 mil a 75 mil pesos

3.- 75 mil pesos

Bichectomía

1.- 8 mil pesos

2.- 9 mil a 15 mil pesos

3.- 10 mil pesos

Fuente: cirujanos plásticos certificados y Multiestética.