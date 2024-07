Viajes en autobús, estudio de códices y aislamiento, los planes de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene sus planes para el futuro bien definidos, para cuando deje el cargo máximo del gobierno y ceda el paso para la recientemente electa presidenta de México, Claudia Shienbaum, al mando de la Cuarta Transformación.

En varias ocasiones, AMLO ha reiterado su intención de mudarse a La Chingada, un rancho en Palenque, ubicado en el estado de Chiapas, donde pretende iniciar una investigación para su próximo libro, en total aislamiento, sobre el México prehispánico.

“Cancelo mis redes sociales y me alejo de la vida pública, no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política y me voy a dedicar a escribir un libro sobre la vida cultural, social, económica, política del México prehispánico”, afirmó el mandatario nacional en su conferencia mañanera de este miércoles 3 de julio.

Además, detalló que este libro le llevará tres o cuatro años de investigación para que pueda publicarse. “Me voy a jubilar y voy a pedir licencia porque ya no voy a participar en ninguna actividad pública política, y aprovecho para seguir diciéndole a mucha gente que me quiere, como yo los quiero a ellos, de que ya no nos vamos a poder encontrar”, comentó.

Rumores de divorcio

López Obrador también aclaró que no se separa de su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, quien se quedará en Ciudad de México por sus tareas de investigadora y porque Jesús (el menor de sus hijos) entrará a la universidad, aunque sí mencionó que los puede visitar en cualquier momento, pero sin viajar en avión, sino de manera terrestre sin ser detectado, porque está “acostumbrado a evadir el acoso”.

“Se habla de que ya nos vamos a divorciar con Beatriz y no es cierto, lo que pasa es que yo me voy a Palenque. Jesús va a terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad, y ellos se van a quedar a vivir aquí y yo voy a estar visitándolos y ellos me van a ir a visitar”, explicó.

Estado de Salud

“Voy a mejorar mucho, si ahora estoy entero, bateando arriba de 300″, expresó al destacar que hace un mes, con la jornada electoral donde Morena y sus aliados arrasaron en los, le cambiaron “el motor”.

“En el tema de salud estoy entero, hace un mes me cambiaron el motor completo” — Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Posible investigación

“Lo más importante en mi vida es la honestidad. No voy a contratar un abogado ni me voy a amparar, eso ya lo he dejado de manifiesto, yo tengo mi conciencia tranquila y siempre he luchado por causas justas”, respondió a una reportera quien le cuestionó sobre alguna posible investigación en su contra, por lo que al finalizar su gobierno no pedirá que se interceda por él Claudia Sheinbaum, ni contratará abogado o tramitará algún amparo.