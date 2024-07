Feminicidios de niñas y adolescentes disminuyen, pero el nivel de violencia se desborda

Pese a que el número de feminicidios de niñas y adolescentes el año pasado es el menor de 2019 a 2023 —con 45 casos— en cinco años se registraron 341 muertes violentas en todo el país, destaca el análisis de la organización Aquí Estamos Feminicidio Infantil en México, el cual resalta que en 37% de los casos estuvo involucrado un familiar directo que incluso vivía con la víctima.

De acuerdo con el organismo, en 2019 se documentaron 73 casos de feminicidio infantil, en 2020 hubo 86 casos, en 2021 fueron 84 casos, mientras que en 2022 se reportaron 53 casos y en 2023 el registro fue de 45 casos de feminicidio, sin embargo lo peor no son las cifras sino que permanece la normalización de la violencia contra niñas y adolescentes en la familia, la escuela, la comunidad y las instituciones.

Asimismo los estados con el mayor número de delitos fueron: Estado de México con siete casos, seguido de Jalisco con seis casos, Puebla y Chihuahua con cinco casos cada uno, en tanto la Ciudad de México reportó cuatro feminicidios de niñas y adolescentes, al igual que Oaxaca.

De los casos registrados el año pasado, en 43% de ellos el delito se cometió en casa de la víctima y en 37% el feminicidio fue perpetrado por uno o varios integrantes de la familia que incluso vivían en el mismo domicilio.

Violencia escala a niveles insospechados

Algunos de los casos señalados por la organización van respaldados por el nombre y la edad de la víctima para crear consciencia sobre los niveles insospechados de violencia que se registró en ellos, señaló el organismo.

Así, por ejemplo, Jimena Sarahí, adolescente de 14 años fue asesinada a golpes por sus tíos en Ixtapaluca, Estado de México; la agresión le destrozó la columna vertebral y posteriormente los agresores con ayuda de la pareja de su abuela la echaron a una tina con agua hirviendo para simular un accidente; Jimena tenía apenas 15 días de haber dado a luz a un bebé producto de las agresiones sexuales de que fue víctima por parte de su tío Jesús Ángel, de 23 años de edad.

Otro de los casos es el de César Álfredo (las autoridades no reportan su edad), quien en Morelia, Michoacán, asesinó a su hermana de siete años de edad a golpes; o el caso de Camila de 12 años de edad, quien fue atacada por su hermanastro en Chalco, Estado de México y quien pese a estar plenamente identificado, sigue libre.

Asimismo, el organismo explicó que de los 45 casos registrados en 2023, la mayor frecuencia de estos se dio en adolescentes de 17 años de edad (9 casos), adolescentes de 16 años (7 casos), mientras que en los primeros años de vida es decir menores de 4 años se registraron 4 casos y bebés de hasta un año de edad se tuvieron 3 casos; en relación con el tipo de agresiones, aumentó el ataque a puñaladas y golpes como formas en las que se cometió el feminicidio con 11 y 10 casos, respectivamente.

Sobre los lugares en dónde se encontraron los cuerpos de las víctimas asesinadas en 2023, resaltó que en 20 de los casos el hallazgo fue en la propia casa, 5 cuerpos fueron encontrados en la calle, 5 más en una brecha, 4 víctimas más fallecieron en el hospital, 4 cuerpos fueron localizados en un lote baldío, 3 en un barranco, 2 en ‘otros’ lugares, 2 en casa abandonada o casa de su asesino y 1 no se indicó en donde fue localizado.

Ni gobierno ni sociedad ‘ven’ casos de feminicidios infantiles

Sobre el tema, la activista Frida Guerrera indicó que desafortunadamente ni el gobierno ni la sociedad visibilizan el tema de los feminicidios infantiles en México y resaltó el caso de Karina, una niña mixe de Oaxaca, asesinada a los 13 años de edad y que a ocho años de su feminicidio aún no se ha logrado justicia para ella.

Recordó que en 2016 documentó el caso y desafortunadamente para las autoridades, Karina es un archivo más que se quedó rezagado en la indiferencia institucional.

“El tema de los feminicidios infantiles y el asesinato de niños también no es sólo un tema de este gobierno, es la secuela de los gobiernos anteriores y yo no creo que cambie en el próximo sexenio, porque no es un tema de género, sino de sensibilidad”, expuso.

De acuerdo con información proporcionada por la activista y periodista, durante este 2024 se documentan 14 niñas y adolescentes asesinadas, los casos son múltiples en todo el país: Veracruz, Tlaxcala, Jalisco, Coahuila, Morelos, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Nuevo León y Chiapas.

Sobre las edades de las víctimas, explicó que van de 0 a 13 años y de 15 a 17 años, en la mayoría de los casos los agresores son incluso los propios padres de las víctimas en otros los padrastros en contubernio con las madres.

También resaltó que ahora la sociedad está mas preocupada por casos de violencia animal que por visibilizar el tema de la violencia contra niñas, niños y adolescentes y esto nos refleja como sociedad en donde nos encontramos.

Finalmente dijo que Violeta, la beba encontrada en Nezahualcóyotl el 28 de junio de 2020 en una maleta negra abandonada, ya descansa en paz, luego de todo el trabajo que se llevó a cabo por lograr su identificación, como se hizo en el caso de Lupita, localizada el 18 de marzo de 2017 en el mismo municipio, quien fue asesinada por su madre y su padrastro porque se hizo del baño y no avisó.