Abuso de antibióticos crea ola de bacterias multirresistentes

Ante los recientes niveles de contaminación y mala calidad del aire que se registraron en la capital del país como en varios puntos de la República mexicana, se han desatado síntomas de alergias respiratorias tales como escurrimiento nasal y ardor de garganta, que han confundido a millones de personas con casos de gripe.

En el marco del Día Mundial de la Alergia, Publimetro México habló con el doctor Carlos de la Torre González, otorrinolaringólogo pediatra fundador y miembro titular del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México (COPEME), quien aseguró que millones de mexicanos podrán verse afectados por el “mal uso” de antibióticos.

“En 2050 diez millones de personas van a morir por infecciones atribuibles a bacterias resistentes. O sea, son infecciones causadas por bacterias multirresistentes en donde no hay antibióticos para ello”, señaló el doctor Carlos de la Torre González.

Especialistas en otorrinolaringología mostraron un incrementó aproximado al 30% en consultas por padecimientos de tipo respiratorio, síntomas que millones de mexicanos pueden confundir como una gripe ante un cuadro complejo de alergia, lo cual lleva a que las personas abusen de antibióticos y demás medicamentos que en un futuro les podría ocasionar la muerte.

“Ahorita estamos teniendo ya casos de niños y adultos infectados por bacterias multirresistentes, que no hay antibiótico, no tenemos antibióticos para ellos. Entonces eso crea un problema porque ¿Qué les vamos a dar si no hay antibiótico? Se van a morir ¿Y eso por qué? Porque en gran medida por mal uso y abuso de los antibióticos”, explicó.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que el cambio climático está afectando a cerca de la mitad de la población mundial, teniendo un aumento en casos de alergias respiratorias, donde destaca la rinitis alérgica y asma con un impacto negativo en la calidad de vida de las personas.

Por lo que la mayor liberación de carbono y ozono que ha llegado al aire, ha causado que la superficie de la vía respiratoria se irrite, persistiendo en un estado inflamatorio ante la exposición a estas sustancias y a un aire contaminado debido a las altas temperaturas y la alta polinización. Sin embargo, otros factores como hábitos alimenticios y tipos de sustancias que se consumen, influyen en este proceso de alergias respiratorias.

Diferencias entre una gripe y una alergia respiratoria

Pese a que hay síntomas en común como escurrimiento nasal, ojos irritados, el especialista De la Torre González, indicó que “las infecciones atacan al estado en general, uno se siente mal. O sea, duelen las rodillas, los músculos, las articulaciones, puede haber fiebre y las alergias no”.

“Las alergias dan mucho problema de calidad de vida, la congestión nasal impide que yo duerma bien, que yo haga bien mis actividades (...) pero me siento bien quitando la congestión nasal”, mencionó el otorrinolaringólogo, aunque subrayó que ante una alergia se tiene mayor “susceptibilidad de tener infecciones”.

Farmacias privadas y prescripciones médicas en el ojo de la problemática

Aunque Programas de Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA) tiene varias iniciativas multidisciplinares que buscan mejorar el uso de antimicrobianos en pacientes dentro del sector público, De la Torre González, aseguró que esta situación “todavía no han permeado en todas las instituciones ni tampoco a nivel comunitario”, ya que en este último nivel se debería también concentrar la PROA ya que en “un hospital hay un control estricto de antibióticos, pero me voy a la calle y resulta que las farmacias tienen antibióticos” sin algún aparente control.

¿Qué objetivos tiene PROA?

Mejorar los resultados clínicos de los pacientes con enfermedades infecciosas

Reducir los efectos adversos de los antimicrobianos

Disminuir la resistencia a antibióticos

Minimizar el gasto derivado del uso de antimicrobianos

Garantizar la administración de tratamientos costo-eficientes

Muchos países están muy preocupados por ese problema de la resistencia antibióticos, y eso viene a colación porque muchos de los síntomas, por contaminación, el médico los confunde con infecciones — Dr. Carlos de Torre

Por otro lado, aunque el artículo 226 de la Ley General de la Salud señala la venta y suministro de medicamentos clasificados en el grupo IV, en donde se incluyen los antibióticos; con prescripción médica, ayudó a disminuir el consumo de antibióticos en tierras mexicanas, “en otros países como Centroamérica y parte de Sudamérica” venden los antibióticos sin receta.

Asimismo, el especialista remarcó que autoridades deberían marcar un control sobre la prescripción medica, evidenciando que “los médicos no están preparados y no están conscientes del problema”, por lo que “van a seguir mandando antibióticos y eso no depende del gobierno, eso depende de la educación de los médicos”, señalando la falta de educación médica continua con los médicos de primer contacto, quienes se encargan de detectar y atender padecimientos que afectan comúnmente a la población.

También entre los factores que repuntan este problema de salud, que podrá costar la vida de millones de personas en un futuro, se remonta en la falta de educación e información entre la gente.

“Tenemos que educar a la población porque a veces la población exige el antibiótico (...) a veces el médico se siente presionado y uno tiene que educar a la población que no todos son antibióticos”, recalcó el otorrinolaringólogo pediatra fundador y miembro titular del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México (COPEME).