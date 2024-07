¿Cuánto cuestan las corbatas Pineda Covalin que usa AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el nombre de la marca de corbatas que usa en ocasiones, debido a que es una marca mexicana, que se realiza con diseños mexicanos, mientras hablaba sobre los beneficios del Poder Judicial, en específicos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Hay cosas peores, nada más vean el comportamiento para los impuestos, lo que hizo un ministro que guardó casi un expediente de 20 mil millones de pesos, cuánto pueden ganar vendiendo las corbatas, ¿cómo se llama la marca?, Pindena Covalin”, comentó López Obrador durante su mañanera de este lunes 8 de julio.

Cabe mencionar que el promedio del precio de las corbatas Pineda Covalin ronda en los dos mil 039 pesos mexicanos, de acuerdo con una búsqueda en algunas tiendas en línea.

“Son muy buenas mexicanas, yo a veces me pongo porque son diseños de mexicanos, vamos a decir que obtengan un millón de ganancia, pero estamos hablando de un expediente de 20 mil millones de pesos, un poquito más, todo está mal y además los mismos fideicomisos son 20 mil millones”, agregó el mandatario nacional antes de mostrar una tabla con los millones de pesos que recibe la SCJN de beneficios extras a sus sueldos.

AMLO Poder Judicial Beneficios AMLO mostró en la mañanera los millones en beneficios para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de manera anual

Beneficios del Poder Judicial

“90 millones para anteojos, 24 millones para el Día de la Madre, eso está bien, 26 millones para el Día del Padre, o sea que más, 235 millones para vestuario, a lo mejor ahí sí incluye camisas, pantalones, vestidos para el personal, 900 millones para traslado, esos viáticos, para vuelos y para camiones, 282 millones para escoltas, eso sí está arriba, y mil 177 millones para riesgo, eso no sé de qué se trate, debe ser un fondo”, detalló el presidente.

“Todo esto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo, algo que es elemental no se sabía. Ustedes claro que lo sabían, pero hay millones que no lo sabían, porque se decía ‘el presupuesto’ del gobierno, somos simples administradores, no había consciencia”, explicó AMLO.