Gonzalo no va a trabajar en mi gobierno: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, reiteró que Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, no trabajará en su gobierno ni estará como “honorífico”, después de su reciente visita

“Gonzalo no tiene intención de trabajar en el Gobierno de la República, coincide con Jesús Esteva que vino a saludarme, los hijos del presidente los conozco desde muy pequeños, hay cariño, pero él no va a trabajar en el gobierno”, sentenció Sheinbaum.

¿Qué sucedió?

La semana pasada, AMLO afirmó que su hijo Gonzalo no está metido en la política, sino que ayudaba como (consultor) honorífico en el Tren Interoceánico, por lo que no cobra y no trabajará en el Gobierno de México a lado de la presidenta electa.

“Sí, lo supe, pero Gonzalo no está metido en la cuestión política, ha ayudado como honorífico en (el tren) Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno, cuando me dijo eso me sentí contentísimo”, explicó el presidente durante la mañanera del viernes 5 de julio.

“Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates, que tienen él en sociedad con Andrés y me puse contentísimo, porque pobres los hijos, se desquitan con ellos y ellos tienen qué padecer cuando nos dedicamos a estos nombres oficios”, agregó al comentar sobre los planes de su hijo.

Reunión con Sheinbaum

A través de redes sociales, medios de comunicación reportaron ayer la llegada de Gonzalo a la casa de transición de Sheinbaum, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México.

El tercer hijo del presidente López Obrador en su matrimonio con Rocío Beltrán, llegó en una camioneta negra, y no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación que lo esperaban.

Al salir, Sheinbaum fue cuestionada sobre si pueden sumarse los hijos de López Obrador a su equipo, pero lo descartó. “No, no, no, (fue una visita) de manera personal, que vino a visitarme”, aseguró.