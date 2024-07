¿Cuánto dinero tiene ahorrado AMLO por sus libros y de cuánto será su pensión del ISSSTE?

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló de cuánto será su pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como sus ahorros por las regalías de la venta de su último libro, del cual se hará una nueva edición y se venderá más barato.

“Por ese libro me dieron de anticipo 3 millones (de pesos), nada más que pagué impuestos como un millón. Ya hice también mi cuenta, estoy pidiendo al ISSSTE que me haga la cuenta de mi jubilación, voy a alcanzar como 21 mil pesos, más los 3 mil pesos de la pensión de adulto mayor, pero va aumentar, lo importante es que son 22 años de servicio”, indicó el mandatario nacional.

“Tengo hecho un testamento por una circunstancia especial, lo voy a revisar está en una notaría, ese mismo lo voy a arreglar. La cuestión económica, no tengo nada, la casa de Palenque (Chiapas) es de mis hijos, es un derecho de su fruto que está a mi nombre”, agregó el presidente.

Libro y Salud

Además, explicó que se encuentra feliz y entusiasmado por el nuevo libro que comenzará a escribir, el cual es una investigación sobre el México profundo, con la hipótesis de que lo importante de la grandeza del país de la actualidad la heredamos del México antiguo.

“Yo no tengo nada, tengo un ahorro de las regalías de mis libros, sobre todo este último me está ayudando bastante, ahora estoy por tener una reunión, me lo pidió el director de Planeta, porque van a sacar una edición de mi libro más barata, se ha vendido muchísimo”, explicó López Obrador durante su mañanera de este martes 9 de julio.

También, reveló que obtendrá los medicamentos y la atención médica garantizados por el ISSSTE: “tengo derecho al servicio de Salud, la mayoría no lo necesita, pero a la edad de uno ya tiene que comprar medicamentos, entonces la atención médica y los medicamentos los voy a tener garantizados”.