Luisa María Alcalde desea convertirse en presidenta de Morena

Luisa María alcalde afirmó que Morena tiene el reto de no perder la mística y no alejarse de la gente, ya es muy distinto a lo que se inició hace 13 años FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, manifestó que para ella sería un honor convertirse en la próxima presidenta nacional de Morena, así lo declaró en el programa de Los Periodistas con Montserrat Antúnez y Álvaro Delgado.

“Para mi sería un honor poder presidir Morena, poder trabajar en al consolidación del partido, poder trabajar en que sea una herramienta que dure muchos más años, una herramienta de lucha de defensa, de la justicia, de los derechos, Morena ha sido una hazaña, es mucho más allá que un partido, es algo extraordinario porque es un movimiento verdadero en donde caben personas de diferentes corrientes de pensamiento”.

La funcionaria federal, quien será relevada de Gobernación por Rosa Icela Rodríguez, dijo que Morena creció demasiado con el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que hay que cuidar a ese partido que no solo es una herramienta para ganar elecciones, pues debe conservar su esencia de movimiento social.

Definición del Obradorismo

Por lo que se debe fortalecer y promover la participación popular, continuar con la revolución de las conciencias, sin que se olviden sus principios, ideales y cercanía con la gente.

“Morena tiene que fortalecerse para que perdure en favor de la gente, creo que Morena tiene ese enorme reto de no perder la mística y no alejarse de la gente, ya es muy distinto a lo que se inició hace 13 años, me tocó acompañar al presidente el 1 de octubre de 2013 cuando Morena era una asociación civil”, recordó Alcalde.

Añadió que después de un par de años Morena se constituyó como partido político con la participación de miles de personas.

“Hoy que es tan grande se necesita avanzar en su consolidación, para eso es necesario institucionalizarlo, que haya participación de todos en las decisiones, es un momento importante para aterrizar principios y destacar qué es el humanismo mexicano, incluso que es el obradorismo”.