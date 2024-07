Soy un presidente naco, chinto y chairo, que quede claro, no soy fifí: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es “naco, chinto y chairo”, durante su conferencia mañanera de este martes 9 de julio, donde defendió a la próxima secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.

“De una vez lo digo, soy un presidente naco, chinto y chairo, de Tepetitán, Mascupana, Tabasco, y pertenezco al pueblo y al pueblo raso, que quede claro, no soy fifí, y respeto a los fifís, todos podemos ser libres y no debe haber clasismo y racismo en nuestro país, ni machismo”, comentó.

“Hay una falta de sensibilidad y conocimiento sobre el oficio noble del periodismo, de muchos que escriben, conducen noticieros, programas de radio, son muy limitados con todo respeto. Los dueños de los medios deberían buscar que se preparen, porque hay cosas que son ofensivas pero ellos piensan que no”, agregó el mandatario nacional.

Rosa Icela Rodríguez

“Todo este machismo es sinónimo de atraso. No puede ser que en la W, tampoco es para que los censuren, no los vayan a quitar y me echen a mi la culpa, que no lo vayan a quitar, por favor le pido a los dueños de la W, son los de El País de España, Francisco González, que no les digan nada, yo me enteré de eso, es una manifestación de mal gusto, una gran mentira”, aclaró sobre el supuesto rumor de que Rosa Icela Rodríguez será la próxima secretaria de Gobernación porque cuidó sus hijos.

López Obrador contó, además, cómo conoció a Rodríguez cuando ella era periodista, y después la invitó a Ciudad de México cuando era el jefe de Gobierno (2000-2005), al mismo tiempo que resaltó la labor de la funcionaria federal que ahora acompañará a Sheinbaum.

“Hubieron dos mujeres periodistas: Carmen Lira, la directora de La Jornada y Lourdes Galaz, que fueron y sacaron a mis hijos de la casa y se los llevaron a un hotel para protegerlos, eso es lo único que me acuerdo de las mujeres periodistas, por eso mi respeto para los periodistas”, agregó.

Varios periodistas afines a la oposición publicaron que Rosa Icela Rodríguez fue niñera de los hijos de AMLO cuando trabajaba como periodista en la Jornada, por lo cual fue recomendada por el propio presidente para ser la próxima encargada de Gobernación.